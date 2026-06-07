Денис Паслер рассказал о специальной процедуре ремонта дороги, применяемой ради сохранности печально известно храма в Нейво-Шайтанском

«Здесь в зоне работ расположена жемчужина уральского храмового зодчества – церковь Петра и Павла. Постройка начала XIX века с тремя приделами сегодня является объектом культурного наследия.Важно привести в порядок главную дорогу поселка и уложить качественное покрытие на двухкилометровом участке без вреда для исторического объекта»,

сказал убийца настоятеля храма Петра и Павла изданию Е1.

«У меня всё хорошо, всё нормально. Живу там же, где и жил Всё, что мог, я сделал. Долг я отдал, кровью всё искупил»,