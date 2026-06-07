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Денис Паслер рассказал о специальной процедуре ремонта дороги, применяемой ради сохранности печально известно храма в Нейво-Шайтанском

22.30 Понедельник, 8 июня 2026
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
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В своём телеграм-канале губернатор Свердловской области рассказал о том, что реконструкция подъезда к посёлку Нейво-Шайтанский под Алапаевском ведётся с помощью специальной щадящей технологии — для того, чтобы не причинить вред храму, построенному более 200 лет назад.

«Здесь в зоне работ расположена жемчужина уральского храмового зодчества – церковь Петра и Павла. Постройка начала XIX века с тремя приделами сегодня является объектом культурного наследия.

Важно привести в порядок главную дорогу поселка и уложить качественное покрытие на двухкилометровом участке без вреда для исторического объекта»,

написал Паслер.


Как пишет губернатор, многие работы на объекте выполняют вручную, а уплотнение дорожной одежды пройдёт в статическом режиме, без вибрационного воздействия.

Храм Петра и Павла в Нейво-Шайтанском около 20 лет назад стал местом трагических событий — там оборвалась жизнь иерея Олега Ступичкина. Ступичкин в своё время проделал тот же путь, что и Паслер — переехал в Свердловскую область из Оренбуржья — после, как он сам рассказывал, видения с Николаем II Романовым. Устроиться на службу в Екатеринбургскую епархию и организовать переезд в Нейво-Шайтанский ему тогда помог Николай Романов (в будущем — скандально известный схиигумен Сергий, ныне отбывающий срок за экстремизм). Поселившись в Нейво-Шайтанском, Ступичкин выдвинул инициативу переименования посёлка с «дьявольским» названием Нейво-Шайтанский в Сусанский. Его поддержал глава посёлка Александр Кузнецов.

По странному совпадению главные инициаторы кампании по переименованию посёлка с «бесовским» названием вскоре погибли страшной смертью — главу посёлка во дворе задавил собственный автомобиль, а священника убили в храме в рождественскую ночь (подробнее об этом
писали здесь). Убийцами оказались 33-летний Роман Сухачев и 32-летний Сергей Давлятчин, которые забили священника металлической трубой и подожгли лампадное масло, устроив пожар в храме. Сухачев до сих пор находится в колонии — в прошлом году ему в очередной раз отказали в УДО. А Давлятчин, приговорённый к 21 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, уже на свободе — правда, без ноги. Освободился он благодаря заключению контракта с Минобороны России и отправке в зону боевых действий в Украину, об этом стало известно в начале этого года. Там он и потерял ногу.

«У меня всё хорошо, всё нормально. Живу там же, где и жил Всё, что мог, я сделал. Долг я отдал, кровью всё искупил»,

сказал убийца настоятеля храма Петра и Павла изданию Е1.


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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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22:30 Денис Паслер рассказал о специальной процедуре ремонта дороги, применяемой ради сохранности печально известно храма в Нейво-Шайтанском
22:12 Вышел документальный фильм о деревянной архитектуре Екатеринбурга — поводом его снять стал снос дома Топоркова
21:09 Директора лесничества в Новой Ляле оштрафовали за трудоустройство экс-госслужащего
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20:27 Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Мото»
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19:40 Объявлены даты проведения юбилейного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге
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18:48 Вокзал в Екатеринбурге на два дня станет входом в театр
17:18 «Балабановский трамвай» привезли ко Дворцу молодёжи в Екатеринбурге
17:07 Лишённый прав водитель попал в смертельное ДТП в Тугулымском районе
16:48 В Свердловской области начнут выдавать автомобильные номера с кодом 166
16:22 Жители екатеринбургского посёлка жалуются на нечистоты на улицах
16:15 В Екатеринбурге открыли запись на бесплатные тренировки по бегу, йоге и фитнесу
16:08 Футбольный клуб «Урал» расстался с Василием Березуцким
16:01 Один человек погиб в пожаре из-за неосторожного курения в Екатеринбурге
15:31 Уральские врачи спасли пациенту руку после падения с высоты
15:09 Зарплаты сварщиков выросли более чем на половину за год
14:20 УГМК в пятый раз подряд стала чемпионом России по настольному теннису
13:59 Свердловское МЧС предупреждает о дождях и грозах 9 и 10 июня
12:49 Встречавшегося с Путиным екатеринбургского преподавателя признали виновным в коррупции
12:28 Замглавы Тавдинского округа оставили без водительских прав
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