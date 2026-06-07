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Денис Паслер рассказал о специальной процедуре ремонта дороги, применяемой ради сохранности печально известно храма в Нейво-Шайтанском
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
В своём телеграм-канале губернатор Свердловской области рассказал о том, что реконструкция подъезда к посёлку Нейво-Шайтанский под Алапаевском ведётся с помощью специальной щадящей технологии — для того, чтобы не причинить вред храму, построенному более 200 лет назад.
Как пишет губернатор, многие работы на объекте выполняют вручную, а уплотнение дорожной одежды пройдёт в статическом режиме, без вибрационного воздействия.
Храм Петра и Павла в Нейво-Шайтанском около 20 лет назад стал местом трагических событий — там оборвалась жизнь иерея Олега Ступичкина. Ступичкин в своё время проделал тот же путь, что и Паслер — переехал в Свердловскую область из Оренбуржья — после, как он сам рассказывал, видения с Николаем II Романовым. Устроиться на службу в Екатеринбургскую епархию и организовать переезд в Нейво-Шайтанский ему тогда помог Николай Романов (в будущем — скандально известный схиигумен Сергий, ныне отбывающий срок за экстремизм). Поселившись в Нейво-Шайтанском, Ступичкин выдвинул инициативу переименования посёлка с «дьявольским» названием Нейво-Шайтанский в Сусанский. Его поддержал глава посёлка Александр Кузнецов.
По странному совпадению главные инициаторы кампании по переименованию посёлка с «бесовским» названием вскоре погибли страшной смертью — главу посёлка во дворе задавил собственный автомобиль, а священника убили в храме в рождественскую ночь (подробнее об этом писали здесь). Убийцами оказались 33-летний Роман Сухачев и 32-летний Сергей Давлятчин, которые забили священника металлической трубой и подожгли лампадное масло, устроив пожар в храме. Сухачев до сих пор находится в колонии — в прошлом году ему в очередной раз отказали в УДО. А Давлятчин, приговорённый к 21 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, уже на свободе — правда, без ноги. Освободился он благодаря заключению контракта с Минобороны России и отправке в зону боевых действий в Украину, об этом стало известно в начале этого года. Там он и потерял ногу.
«Здесь в зоне работ расположена жемчужина уральского храмового зодчества – церковь Петра и Павла. Постройка начала XIX века с тремя приделами сегодня является объектом культурного наследия.
Важно привести в порядок главную дорогу поселка и уложить качественное покрытие на двухкилометровом участке без вреда для исторического объекта»,
Важно привести в порядок главную дорогу поселка и уложить качественное покрытие на двухкилометровом участке без вреда для исторического объекта»,
— написал Паслер.
Как пишет губернатор, многие работы на объекте выполняют вручную, а уплотнение дорожной одежды пройдёт в статическом режиме, без вибрационного воздействия.
Храм Петра и Павла в Нейво-Шайтанском около 20 лет назад стал местом трагических событий — там оборвалась жизнь иерея Олега Ступичкина. Ступичкин в своё время проделал тот же путь, что и Паслер — переехал в Свердловскую область из Оренбуржья — после, как он сам рассказывал, видения с Николаем II Романовым. Устроиться на службу в Екатеринбургскую епархию и организовать переезд в Нейво-Шайтанский ему тогда помог Николай Романов (в будущем — скандально известный схиигумен Сергий, ныне отбывающий срок за экстремизм). Поселившись в Нейво-Шайтанском, Ступичкин выдвинул инициативу переименования посёлка с «дьявольским» названием Нейво-Шайтанский в Сусанский. Его поддержал глава посёлка Александр Кузнецов.
По странному совпадению главные инициаторы кампании по переименованию посёлка с «бесовским» названием вскоре погибли страшной смертью — главу посёлка во дворе задавил собственный автомобиль, а священника убили в храме в рождественскую ночь (подробнее об этом писали здесь). Убийцами оказались 33-летний Роман Сухачев и 32-летний Сергей Давлятчин, которые забили священника металлической трубой и подожгли лампадное масло, устроив пожар в храме. Сухачев до сих пор находится в колонии — в прошлом году ему в очередной раз отказали в УДО. А Давлятчин, приговорённый к 21 годам и 7 месяцам колонии строгого режима, уже на свободе — правда, без ноги. Освободился он благодаря заключению контракта с Минобороны России и отправке в зону боевых действий в Украину, об этом стало известно в начале этого года. Там он и потерял ногу.
«У меня всё хорошо, всё нормально. Живу там же, где и жил Всё, что мог, я сделал. Долг я отдал, кровью всё искупил»,Мероприятие для возрастной категории 18+
— сказал убийца настоятеля храма Петра и Павла изданию Е1.
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