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Директора лесничества в Новой Ляле оштрафовали за трудоустройство экс-госслужащего

21.09 Понедельник, 8 июня 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Прокуратура Новолялинского района провела проверку исполнения закона о противодействии коррупции в местном лесничестве. В ходе надзорных мероприятий были выявлены серьёзные нарушения.

Так, в ходе проверки было установлено, что в октябре 2025 года директор лесничества издал приказ о приёме на работу нового сотрудника. На должность инженера-программиста был принят бывший государственный служащий. С ним заключили трудовой договор в установленном порядке. Однако обязанность уведомить прежнего представителя нанимателя о факте трудоустройства бывшего госслужащего оказалась не выполнена вовремя. Закон требует направить такое уведомление в десятидневный срок. В Новолялинском лесничестве это правило нарушили — уведомление ушло спустя более чем месяц.

По факту выявленных нарушений прокуратура возбудила в отношении директора лесничества административное дело. Правонарушение квалифицировали по статье 19.29 Кодекса об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела директор лесничества был оштрафован на 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура внесла руководителю учреждения представление об устранении нарушений, а после рассмотрения представления виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:18 «Балабановский трамвай» привезли ко Дворцу молодёжи в Екатеринбурге
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16:01 Один человек погиб в пожаре из-за неосторожного курения в Екатеринбурге
15:31 Уральские врачи спасли пациенту руку после падения с высоты
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13:59 Свердловское МЧС предупреждает о дождях и грозах 9 и 10 июня
12:49 Встречавшегося с Путиным екатеринбургского преподавателя признали виновным в коррупции
12:28 Замглавы Тавдинского округа оставили без водительских прав
11:09 Шестилетний мальчик угодил под машину во дворе в Екатеринбурге
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