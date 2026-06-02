Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги рейда «Мото»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершилось профилактическое мероприятие «Мото», направленное на пресечение нарушений среди водителей мототранспорта. Городская Госавтоинспекция поделилась его итогами.За несколько часов рейда сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга выявили и пресекли шесть нарушений правил дорожного движения. Два водителя управляли мотоциклом без документов, предусмотренных ПДД. Они привлечены к ответственности по частям 1 и 2 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях. Ещё два случая касались передачи управления мотоциклом лицу, заведомо не имеющему прав. Такие действия квалифицируются по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Два водителя управляли мототранспортом, не имея водительского удостоверения вовсе, — они привлечены по части 1 статьи 12.7.Среди нарушителей оказались и двое несовершеннолетних, катавшихся на мотоциклах без прав. В отношении них составлены административные материалы. Документы направят в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию. Кроме того, автоинспекторы проведут обследование образовательных организаций, где учатся юные нарушители. Цель проверки — выяснить, насколько качественно в школах обучают детей навыкам безопасного поведения на дороге. Мероприятие для возрастной категории 18+