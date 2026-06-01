Возрастное ограничение 18+
Почти семь сотен новорождённых появилось в Свердловской области за неделю
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области традиционно в начале недели публикует сводку о рождаемости за последние семь дней. Согласно этим данным, в первую семидневку лета на свет появились 686 малышей.
Как уточняет официальный телеграм-канал свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», среди новорождённых минувшей недели 348 мальчиков и 338 девочек. В двух семьях появилось по паре близнецов.
Основной объём помощи роженицам пришёлся на перинатальные центры Екатеринбурга. Там медики приняли 440 родов. Ещё 133 родов прошли в межмуниципальных медицинских центрах области, где квалифицированную помощь получили жительницы отдалённых территорий. И только двое родов принимали в ургентных залах, где врачи действуют по особым протоколам для сохранения жизни матери и ребёнка. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как уточняет официальный телеграм-канал свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», среди новорождённых минувшей недели 348 мальчиков и 338 девочек. В двух семьях появилось по паре близнецов.
Основной объём помощи роженицам пришёлся на перинатальные центры Екатеринбурга. Там медики приняли 440 родов. Ещё 133 родов прошли в межмуниципальных медицинских центрах области, где квалифицированную помощь получили жительницы отдалённых территорий. И только двое родов принимали в ургентных залах, где врачи действуют по особым протоколам для сохранения жизни матери и ребёнка. Мероприятие для возрастной категории 18+
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