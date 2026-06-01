Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области начнут выдавать автомобильные номера с кодом 166
В Свердловской области при регистрации автомобилей начнут выдавать государственные номера с новым кодом региона – 166. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Необходимость введения нового кода связана с тем, что существующий резерв комбинаций с кодом 196 практически исчерпан. При этом ранее выданные регистрационные знаки с кодами 66, 96 и 196 останутся действительными – менять их владельцам не потребуется.
Новый код будут использовать при постановке автомобилей на учёт и проведении регистрационных действий, требующих выдачи новых номерных знаков.
Свердловская область стала одним из российских регионов, где для расширения номерного фонда уже используются сразу несколько цифровых кодов. Ранее в регионе последовательно вводились коды 96 и 196, которые дополнили первоначальный код 66. Мероприятие для возрастной категории 18+
Необходимость введения нового кода связана с тем, что существующий резерв комбинаций с кодом 196 практически исчерпан. При этом ранее выданные регистрационные знаки с кодами 66, 96 и 196 останутся действительными – менять их владельцам не потребуется.
Новый код будут использовать при постановке автомобилей на учёт и проведении регистрационных действий, требующих выдачи новых номерных знаков.
Свердловская область стала одним из российских регионов, где для расширения номерного фонда уже используются сразу несколько цифровых кодов. Ранее в регионе последовательно вводились коды 96 и 196, которые дополнили первоначальный код 66. Мероприятие для возрастной категории 18+
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