В Свердловской области начнут выдавать автомобильные номера с кодом 166

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Свердловской области при регистрации автомобилей начнут выдавать государственные номера с новым кодом региона – 166. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Необходимость введения нового кода связана с тем, что существующий резерв комбинаций с кодом 196 практически исчерпан. При этом ранее выданные регистрационные знаки с кодами 66, 96 и 196 останутся действительными – менять их владельцам не потребуется.Новый код будут использовать при постановке автомобилей на учёт и проведении регистрационных действий, требующих выдачи новых номерных знаков.Свердловская область стала одним из российских регионов, где для расширения номерного фонда уже используются сразу несколько цифровых кодов. Ранее в регионе последовательно вводились коды 96 и 196, которые дополнили первоначальный код 66. Мероприятие для возрастной категории 18+