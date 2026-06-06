Возрастное ограничение 18+
Замглавы Тавдинского округа оставили без водительских прав
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Тавдинский районный суд рассмотрел административное дело заместителя главы Тавдинского муниципального округа Константина Баранова о ДТП и оставил его без водительских прав.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Баранову вменялась часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Согласно материалам дела, 6 апреля 2026 года в 10.30 чиновник убрал свой автомобиль с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он оказался. За это на него составили протокол об административном правонарушении.
Тавдинский районный суд изучил материалы дела и признал Константина Баранова виновным в оставлении места ДТП. В качестве наказания ему назначили лишение водительских прав на срок 1 год 2 месяца.
Постановление в законную силу пока не вступило. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Баранову вменялась часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Согласно материалам дела, 6 апреля 2026 года в 10.30 чиновник убрал свой автомобиль с места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он оказался. За это на него составили протокол об административном правонарушении.
Тавдинский районный суд изучил материалы дела и признал Константина Баранова виновным в оставлении места ДТП. В качестве наказания ему назначили лишение водительских прав на срок 1 год 2 месяца.
Постановление в законную силу пока не вступило. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию