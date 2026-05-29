На экофестивале в Екатеринбурге собрали более 600 кг вторсырья

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В парке Маяковского прошёл первый экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога. Как сообщает департамент информационной политики, участие в мероприятии приняли около 15 тысяч жителей Екатеринбурга.Во время мероприятия проходила акция по сбору вторсырья. Горожане приносили пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки и лампы. Всего участникам удалось собрать более 600 кг материалов, которые будут направлены на переработку.Кроме того, на фестивале работала площадка для обмена вещами. Екатеринбуржцы приносили одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки.Мероприятие для возрастной категории 18+