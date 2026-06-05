Возрастное ограничение 18+
Уральцам предложили выбрать имя талисману Международного фестиваля молодежи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге стал одной из ключевых тем молодежного дня ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.
На площадке форума представили брендбук фестиваля, одним из символов которого стал уральский соболь. Как отметил губернатор области, молодые активисты Урала выступили с инициативой дать имя талисману. По их предложению, соболенок должен получить собственное имя и стать полноценным символом предстоящего события. Каждый может принять участие в выборе имени до 26 июня.
Итоговый вариант планируется представить на мероприятии, приуроченном ко Дню молодёжи.
Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Участников фестиваля должен принять кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском, а ключевые мероприятия запланированы на территории «Екатеринбург-Экспо». Ранее часть студентов УрФУ высказывала недовольство выселением из общежитий на период проведения фестиваля. Мероприятие для возрастной категории 18+
На площадке форума представили брендбук фестиваля, одним из символов которого стал уральский соболь. Как отметил губернатор области, молодые активисты Урала выступили с инициативой дать имя талисману. По их предложению, соболенок должен получить собственное имя и стать полноценным символом предстоящего события. Каждый может принять участие в выборе имени до 26 июня.
Итоговый вариант планируется представить на мероприятии, приуроченном ко Дню молодёжи.
Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Участников фестиваля должен принять кампус Уральского федерального университета в Новокольцовском, а ключевые мероприятия запланированы на территории «Екатеринбург-Экспо». Ранее часть студентов УрФУ высказывала недовольство выселением из общежитий на период проведения фестиваля. Мероприятие для возрастной категории 18+
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