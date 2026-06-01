Возрастное ограничение 18+
Свердловскую область на конкурсе «Российское дерево года» представляет 270-летний кедр
Фото: treeportal
В России стартовало ежегодное голосование за главное дерево страны. В конкурсе «Российское дерево года — 2026» Свердловскую область представляет «Волшебный кедр» из Нижней Салды, которому, по данным заявителя, около 270 лет.
На странице проекта говорится, что в этой кедровой роще бывал писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, и дерево вполне могло быть ему знакомо.
Всего за звание «Российского дерева года — 2026» борются 78 деревьев из разных регионов страны. Голосование продлится до 1 августа. Сейчас у представителя Свердловской области под номером 21 всего 50 голосов. Пока лидером конкурса является черешчатый дуб «Новооскольский великан» из Белгородской области, за который отдано 5819 голосов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
На странице проекта говорится, что в этой кедровой роще бывал писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, и дерево вполне могло быть ему знакомо.
Всего за звание «Российского дерева года — 2026» борются 78 деревьев из разных регионов страны. Голосование продлится до 1 августа. Сейчас у представителя Свердловской области под номером 21 всего 50 голосов. Пока лидером конкурса является черешчатый дуб «Новооскольский великан» из Белгородской области, за который отдано 5819 голосов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Четырёх свердловчан подозревают в склонении к контрактной службе и хищении выплат бойцов
04 июня 2026
04 июня 2026