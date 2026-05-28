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В эфире свердловского телеканала предложили говорить о семье на всех школьных предметах
Скрин из видео: ОТВ
Пропаганду семейных ценностей следует интегрировать во все школьные предметы, а не вводить для этого отдельную дисциплину. Такое мнение в эфире свердловского телеканала ОТВ в программе «Акцент» высказал ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, член коллегии Минпросвещения России Алексей Гусев.
Он отметил, что выступает против обязательного введения предмета «Семьеведение». «Самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки».
На вопрос ведущей о том, как тему семьи можно интегрировать в уроки физкультуры, Гусев предложил использовать подвижные и народные игры, а также элементы традиционных игровых форм.
Кроме того, он выступил за введение пятилетнего моратория на изменения школьной образовательной программы. По его мнению, частые корректировки создают нестабильность для педагогов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Он отметил, что выступает против обязательного введения предмета «Семьеведение». «Самым страшным будет, если за семьеведение начнут ставить оценки».
Моя глубокая уверенность заключается в том, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию и географию,
— сказал Гусев
На вопрос ведущей о том, как тему семьи можно интегрировать в уроки физкультуры, Гусев предложил использовать подвижные и народные игры, а также элементы традиционных игровых форм.
Какие-то старинные подвижные игры, например ручеёк. Наши национальные игры на уроках физкультуры, где выбирали невест, хороводы и так далее,
— поделился идеями Гусев
Кроме того, он выступил за введение пятилетнего моратория на изменения школьной образовательной программы. По его мнению, частые корректировки создают нестабильность для педагогов.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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