Спасатели предупредили жителей Свердловской области о сильных дождях

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ночь на 7 июня в отдельных районах Свердловской области прогнозируются сильные дожди. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.Спасатели призвали жителей региона по возможности не выходить на улицу в период непогоды. Рекомендуется закрыть окна, двери и балконы, а также убрать с открытых пространств легкие предметы, цветочные горшки и мебель. Также гражданам советуют не укрываться под деревьями и рядом с рекламными конструкциями из-за риска их падения. В низинах и зонах возможного подтопления находиться не рекомендуется.Автовладельцам в МЧС рекомендуют воздержаться от поездок во время сильного дождя. В ведомстве подчеркнули, что парковка под деревьями и слабыми конструкциями может быть опасной, а на дорогах ожидается снижение видимости и ухудшение сцепления с покрытием.Мероприятие для возрастной категории 18+