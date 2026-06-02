В Екатеринбурге за две недели зафиксировали 12 тысяч нарушений ПДД самокатчиками

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за две недели самокатчики нарушили правила дорожного движения 12 тысяч раз, об этом сообщил телеканал ОТВ. Это около 90% от всех зафиксированных поездок. Без нарушений проехали около 700 пользователей.Как рассказал в эфире начальник отдела Центра организации движения Екатеринбурга Александр Разумов, наиболее частым нарушением стало неспешивание на пешеходных переходах, а также поездки вдвоём на одном самокате и превышение скорости.Сейчас в городе установлено более 1,5 тысячи умных камер, которые распознают электросамокаты и электровелосипеды, определяют их принадлежность к кикшеринговым сервисам и анализируют нарушения ПДД.Система пока работает в тестовом режиме. В дальнейшем планируется наладить автоматическое взаимодействие с операторами кикшеринга для последующего выставления штрафов пользователям, сообщил Александр Разумов.Мероприятие для возрастной категории 18+