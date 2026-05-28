Жителя Екатеринбурга арестовали за нацистскую татуировку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области суд назначил 10 суток административного ареста жителю Екатеринбурга за демонстрацию татуировки с нацистским символом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.По данным суда, в конце мая правоохранительные органы обратили внимание на публикации мужчины в его аккаунте в телеграме. На размещенных фотографиях на руке у него была зафиксирована татуировка с символом «Черное солнце», который относится к нацистской символике. После установления личности владельца аккаунта был составлен протокол об административном правонарушении.В судебном заседании подсудимый признал вину и пояснил, что знал о том, что символ на его руке является нацистским, однако не был осведомлен о возможной ответственности за его демонстрацию.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток. Решение было обжаловано, однако Свердловский областной суд оставил постановление без изменений.Как сообщили в пресс-службе, подсудимый обязался свести татуировку. Мероприятие для возрастной категории 18+