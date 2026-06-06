Семеро военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена





— написала омбудсмен Татьяна Мерзлякова Из украинского плена вернулись семеро наших военнослужащих. Один из них вернется в далекую Сосьву, за него очень волнуется жена. Двое военнослужащих из Первоуральска, за одного также просила жена, за другого — брат. Еще четверо вернутся в Екатеринбург,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Среди российских военнослужащих, освобожденных в результате обмена пленными между Россией и Украиной, оказались семь жителей Свердловской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.5 июня Министерство обороны России сообщило, что стороны передали друг другу по 185 человек. После освобождения российские военнослужащие были направлены в Беларусь.Посредником при проведении обмена выступили Объединённые Арабские Эмираты.Мероприятие для возрастной категории 18+