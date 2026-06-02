В мае в Свердловской области живыми нашли 89 пропавших человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В мае в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области поступило 138 заявок на поиск пропавших людей. По данным отряда, живыми были найдены 89 человек. Еще семь человек нашли погибшими, в 11 случаях удалось разыскать родственников пропавших, по 13 обращениям информация не подтвердилась. Девять человек остаются ненайденными, еще в семи случаях была установлена личность.Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, количество обращений продолжает расти. В мае заявок поступило на 11 больше, чем в апреле, и на 29 больше, чем в мае прошлого года.В отряде подчеркивают, что увеличение числа заявок не означает рост числа пропавших людей. По словам добровольцев, все больше жителей региона обращаются за помощью сразу после исчезновения близких, не дожидаясь их самостоятельного возвращения.Поисковики отмечают, что своевременное обращение повышает шансы на успешное завершение поисков. Чем раньше информация о пропаже поступает волонтерам и профильным службам, тем выше вероятность того, что человек вернется домой живым.Мероприятие для возрастной категории 18+