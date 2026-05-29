«ЗооСпас в Екатеринбурге» подвёл итоги трёх весенних месяцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургская служба помощи животным, попавшим в сложную ситуацию, отчиталась о работе в три весенних месяца. Оказалось, «ЗооСпас» в марте, апреле и мае провёл 38 только высотных работ. В этих случаях, приехав на вызов, зооспасатель должен был взбираться на деревья, столбы, козырьки балконов и крыши домов за застрявшими там кошками или птицами. Ещё 12 выездов пришлось на извлечение животных из колодцев, вентиляционных шахт и других труднодоступных углублений.По признанию Евгения Зенкова, основателя и основного представителя «ЗооСпаса», успешных случаев было бы значительно меньше, если бы не находились люди, которые бы соглашались принять на передержку спасённое животное. Иначе птиц или «бесхозных» животных приходилось бы отпускать без наблюдения за тем, не получило ли спасённое существо внутренние травмы, пока находилось в западне.Как отмечают в «ЗооСпасе», весной пришлось решать нетипичную для службы задачу, а именно —заниматься расселением огромного количества кошек. Животные остались одни в запущенной квартире после внезапной кончины хозяйки. На данный момент у некоторых кошек уже появились новые заботливые хозяева, а остальные распределены по передержкам. Но до сих пор продолжается работа по их обследованию и лечению различных выявленных хронических заболеваний. Волонтёры подчёркивают, что без поддержки неравнодушных людей справиться с таким объёмом работы было бы невозможно.Напомним, что обратиться за помощью по спасению животных, можно по номеру телефона 8-902-875-0177. В некоторых случаях «ЗооСпас» выезжает на вызовы не только по Екатеринбургу, но и в населённые пункты Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+