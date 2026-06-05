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Детский садик может появиться на Уктусе на месте жилых домов

20.52 Пятница, 5 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге принято решение о сносе нескольких жилых домов в северной части жилого района Уктус. Соответствующее постановление уже подписано главой города.

Аварийными и подлежащими сносу признаны дома №14 и №16 по переулку Каслинскому, — уточняет интернет-ресурс «Квадратный метр». Оба здания — кирпичные двухэтажки с бетонными перекрытиями, построенные ещё в 1959 год и сравнительно недавно (всего пять лет назад) капитально отремонтированные.

На ремонт двух домов израсходовали более 11 миллионов рублей. Однако спустя всего несколько лет здания вновь признали аварийными. То есть, они едва дотянули до окончания гарантийного срока ремонта, который завершился в декабре 2025 года.

Согласно Генплану развития города в последней редакции, на месте этих домов должен появиться детский сад. Территория будущего учреждения для несовершеннолетних составит 0,8 гектара. Кроме того, под застройку попадут и соседние участки. Речь идёт о домах по адресам: переулок Каслинский, 10, переулок Каслинский, 12 и улица Павлодарская, 21. В этих зданиях капитальный ремонт ранее не проводился.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:27 После Большой уральской тропы у туристки из Миасса появился шанс получить «Короны хребтов России»
16:02 Екатеринбургские врачи приняли более 1000 пациентов в области
15:26 Дело о похищении и убийстве подростка в 1995 году в Екатеринбурге вернули прокурору
14:49 Екатеринбурженку, обвиняемую в организации убийства бывшего сожителя, оправдали
14:28 Дропперше из Волгограда придётся вернуть похищенное уральской пенсионерке
13:53 Двое взрослых с ребёнком пострадали в ДТП на ЕКАД
13:34 Жительницу Верхотурья наказали «условкой» за хулиганство в поезде
12:34 По ошибке застрелившему человека охотнику из Лесного вынесли приговор
12:02 В Екатеринбурге завершились антитеррористические учения
11:12 На дорожные работы в Свердловской области запланировали более 40 млрд рублей
10:39 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка
10:04 Из-за поста в соцсетях в Екатеринбурге осудили 19-летнего парня
09:35 Жительницу Кушвы приговорили к колонии за истязание семилетнего сына
21:39 Екатеринбуржца оштрафуют за незаконный сбор кедрового ореха в Хакасии
21:08 Администрацию Нижней Салды оштрафовали за нарушения в защите населения
20:37 Приближается второй этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге
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