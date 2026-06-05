Детский садик может появиться на Уктусе на месте жилых домов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге принято решение о сносе нескольких жилых домов в северной части жилого района Уктус. Соответствующее постановление уже подписано главой города.Аварийными и подлежащими сносу признаны дома №14 и №16 по переулку Каслинскому, — уточняет интернет-ресурс «Квадратный метр». Оба здания — кирпичные двухэтажки с бетонными перекрытиями, построенные ещё в 1959 год и сравнительно недавно (всего пять лет назад) капитально отремонтированные.На ремонт двух домов израсходовали более 11 миллионов рублей. Однако спустя всего несколько лет здания вновь признали аварийными. То есть, они едва дотянули до окончания гарантийного срока ремонта, который завершился в декабре 2025 года.Согласно Генплану развития города в последней редакции, на месте этих домов должен появиться детский сад. Территория будущего учреждения для несовершеннолетних составит 0,8 гектара. Кроме того, под застройку попадут и соседние участки. Речь идёт о домах по адресам: переулок Каслинский, 10, переулок Каслинский, 12 и улица Павлодарская, 21. В этих зданиях капитальный ремонт ранее не проводился. Мероприятие для возрастной категории 18+