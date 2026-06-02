В Екатеринбурге пытаются спасти «полностью переломанного» кота

филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С улиц города в одну из екатеринбургских ветеринарных клиник доставили сильно травмированного кота. Легче назвать, какая из костей в его теле не сломана.Что произошло с котом, неизвестно, но согласно рентгеновскому заключению, перечень повреждений крайне серьёзен. Кот буквально весь переломан, — сообщают представители благотворительного фонда «Клякса», которые взяли на себя курирование животного (а в случае удачного лечения, кот уедет в приют «Кляксы», к другим пережившим страшное бедолагам.В настоящее время новый подопечный «Кляксы» (которому вопреки обычной практике даже не стали придумывать имя и называют «Просто Кот») находится на сильных обезболивающих. Сегодня ему должны были установить стому для принудительного питания (сам он кушать не может из-за физических увечий).К сожалению, этот пациент — не единственный подопечный «Кляксы». В клинике уже находятся четверо «тяжёлых» подопечных, за каждого из них копятся долги за ветеринарные услуги, за кормление и нахождение в стационаре. Финансово посодействовать судьбе Просто Кота и других подопечных «Кляксы» можно по картам ВТБ и Тинькофф, привязанных к номеру телефона 89126025666 (получатель Андрей Владимирович Б. директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Клякса»). Помимо карт, доступны банковские реквизиты:Мероприятие для возрастной категории 18+