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В Екатеринбурге пытаются спасти «полностью переломанного» кота

20.28 Пятница, 5 июня 2026
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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С улиц города в одну из екатеринбургских ветеринарных клиник доставили сильно травмированного кота. Легче назвать, какая из костей в его теле не сломана.

Что произошло с котом, неизвестно, но согласно рентгеновскому заключению, перечень повреждений крайне серьёзен. Кот буквально весь переломан, — сообщают представители благотворительного фонда «Клякса», которые взяли на себя курирование животного (а в случае удачного лечения, кот уедет в приют «Кляксы», к другим пережившим страшное бедолагам.

В настоящее время новый подопечный «Кляксы» (которому вопреки обычной практике даже не стали придумывать имя и называют «Просто Кот») находится на сильных обезболивающих. Сегодня ему должны были установить стому для принудительного питания (сам он кушать не может из-за физических увечий).

К сожалению, этот пациент — не единственный подопечный «Кляксы». В клинике уже находятся четверо «тяжёлых» подопечных, за каждого из них копятся долги за ветеринарные услуги, за кормление и нахождение в стационаре. Финансово посодействовать судьбе Просто Кота и других подопечных «Кляксы» можно по картам ВТБ и Тинькофф, привязанных к номеру телефона 89126025666 (получатель Андрей Владимирович Б. директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Клякса»). Помимо карт, доступны банковские реквизиты:

филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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Студентам медколледжа в Екатеринбурге без их ведома оформили банковские карты ВТБ

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16:41 Ответственное за ярмарки и выставки подразделение мэрии Екатеринбурга проверяют силовики
16:27 После Большой уральской тропы у туристки из Миасса появился шанс получить «Короны хребтов России»
16:02 Екатеринбургские врачи приняли более 1000 пациентов в области
15:26 Дело о похищении и убийстве подростка в 1995 году в Екатеринбурге вернули прокурору
14:49 Екатеринбурженку, обвиняемую в организации убийства бывшего сожителя, оправдали
14:28 Дропперше из Волгограда придётся вернуть похищенное уральской пенсионерке
13:53 Двое взрослых с ребёнком пострадали в ДТП на ЕКАД
13:34 Жительницу Верхотурья наказали «условкой» за хулиганство в поезде
12:34 По ошибке застрелившему человека охотнику из Лесного вынесли приговор
12:02 В Екатеринбурге завершились антитеррористические учения
11:12 На дорожные работы в Свердловской области запланировали более 40 млрд рублей
10:39 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 16-летнего подростка
10:04 Из-за поста в соцсетях в Екатеринбурге осудили 19-летнего парня
09:35 Жительницу Кушвы приговорили к колонии за истязание семилетнего сына
21:39 Екатеринбуржца оштрафуют за незаконный сбор кедрового ореха в Хакасии
21:08 Администрацию Нижней Салды оштрафовали за нарушения в защите населения
20:37 Приближается второй этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге
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