Мобильный пункт приёма старых шин заработает в Екатеринбурге с середины июня

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похоже, проблемой утилизации старых покрышек в администрации уральской столицы озаботились действительно всерьёз. Официальный портал Екатеринбург.рф утверждает, что мобильный пункт по приёму автомобильных шин появится в городе уже совсем скоро.Интернет-ресурс ссылается на председателя комитета по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга Игоря Русинова. По его словам, мобильный пункт по приёму «лысой резины» 19 июня начнёт работу в Железнодорожном районе. С точным адресом пока не определились, об этом будет сообщено дополнительно.Сдавать в пункт можно будет как летние, так и зимние покрышки. Каждый житель города сможет сделать это два раза в год — и совершенно бесплатно. Последний фактор очень важен, ведь проблема с утилизацией старых покрышек стала острой именно потому, что до сих пор сделать это можно было в пунктах приёма только на платной основе (к сожалению, как показала практика, автовладельцы часто не готовы оплачивать такую услугу, и просто выкидывают ненужные колёса, куда попало).Пока не совсем понятно, какие объёмы сможет принять мобильный пункт, но это уже хороший шаг к тому, чтобы избавить екатеринбургские леса от стихийных свалок шин. Мероприятие для возрастной категории 18+