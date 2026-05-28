Ради фестиваля «Движение Урал» в Екатеринбурге перекрывают движение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга официально проинформировала участников дорожного движения об ограничениях на улицах города. Они связаны с проведением массового мероприятия – фестиваля автомотокультуры «Движение Урал».Фестиваль начался сегодня, 5 июня, и продлится до 8 июня. В связи с этим полностью прекращается движение всех видов транспорта на нескольких центральных улицах Екатеринбурга. Самое длительное ограничение коснулось улицы 8 Марта. Здесь движение закрыли сегодня ночью и не откроют до пяти часов утра понедельника. Но коснулось это не всей улицы, а отрезка от проспекта Ленина до улицы Малышева.С 22.00 пятницы до 23.00 субботы запретят проезд по улице Горького — на участке от улицы Пушкина до улицы Малышева. До 23.00 воскресенья движение перекроют по улице Воеводина от улицы Малышева. Кроме того, с 06.00 до 23.40 субботы будет закрыт переулок Химиков. Он перекрывается на участке от улицы 8 Марта до набережной Рабочей Молодёжи.Средствам индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатам, уделено особое внимание. На время проведения фестиваля их движение остановят на обширной территории в центре города. В список закрытых для СИМ улиц вошли Челюскинцев, Красный переулок, Николая Никонова, Царская, Толмачева. Также в него попали проспект Ленина, улицы Пушкина, Малышева, Вайнера, 8 Марта и Бориса Ельцина. Ограничение касается как проезжей части, так и тротуаров. Мероприятие для возрастной категории 18+