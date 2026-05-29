Возрастное ограничение 18+
Эльмаш продолжают превращать в ещё одно нагромождение «человейников»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В администрации Екатеринбурга приняли решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Одно из ключевых изменений коснется территории в границах улиц Шефской, Кобозева, Донской и Красных командиров.
Микрорайон Эльмаш местные обитатели часто называли «большой деревней». Так они прозвали эту часть города, в первую очередь, за то, что жители хорошо знали друг друга или хотя бы имели общих знакомых — как в деревне, где все на виду. Но были и другие сходства: большое количество двухэтажек или даже «избушек», море зелени, в котором утопали небольшие тихие улочки. Но старый Эльмаш исчезает, как и другие части города его отдают под застройку «человейниками», с появлением которых меняется всё вокруг в радиусе многих сотен метров: исчезают высоченные деревья, улочки превращаются в продуваемые ветрами «каньоны», вместо газонов нашлёпываются заасфальтированные парковки.
Такую же участь ждёт, по всей видимости, и указанный выше квартал, расположенный в центральной части Эльмаша. Землю здесь планируется перевести из территориальной зоны Ж-3 в зону Ж-5, — сообщает интернет-ресурс «Квадратный метр». То есть, из зоны, предназначенной для малоэтажной жилой застройки этот участок будет предоставлен строителем под возведением многоэтажек.
В настоящее время на этой территории находятся несколько индивидуальных частных домов. Также здесь расположены несколько многоквартирных двухэтажек, часть из которых уже нежилая, — отмечают эксперты сайта по уральской недвижимости. Кроме того, в границах квартала работает детский сад. Новое строительство планируется вести именно на месте частных домов и старых двухэтажек.
Ранее о планах по возведению нового жилья в данной локации говорил предприниматель Александр Невмержицкий. Его компания разработала проект планировки сразу четырёх кварталов. Эти кварталы ограничены улицами Шефской, Войкова, Таганской и Красных командиров. В настоящее время компания «Практика» под руководством Невмержицкого уже ведёт строительство в соседнем квартале. Там, в границах улиц Шефской, Красных командиров, Донской и Лобкова, возводится жилой комплекс «На Шефской».
В Мастерской генплана Екатеринбурга подтвердили намерение полностью избавиться от малоэтажной жилой застройки в этой части Эльмаша. Мероприятие для возрастной категории 18+
Микрорайон Эльмаш местные обитатели часто называли «большой деревней». Так они прозвали эту часть города, в первую очередь, за то, что жители хорошо знали друг друга или хотя бы имели общих знакомых — как в деревне, где все на виду. Но были и другие сходства: большое количество двухэтажек или даже «избушек», море зелени, в котором утопали небольшие тихие улочки. Но старый Эльмаш исчезает, как и другие части города его отдают под застройку «человейниками», с появлением которых меняется всё вокруг в радиусе многих сотен метров: исчезают высоченные деревья, улочки превращаются в продуваемые ветрами «каньоны», вместо газонов нашлёпываются заасфальтированные парковки.
Такую же участь ждёт, по всей видимости, и указанный выше квартал, расположенный в центральной части Эльмаша. Землю здесь планируется перевести из территориальной зоны Ж-3 в зону Ж-5, — сообщает интернет-ресурс «Квадратный метр». То есть, из зоны, предназначенной для малоэтажной жилой застройки этот участок будет предоставлен строителем под возведением многоэтажек.
В настоящее время на этой территории находятся несколько индивидуальных частных домов. Также здесь расположены несколько многоквартирных двухэтажек, часть из которых уже нежилая, — отмечают эксперты сайта по уральской недвижимости. Кроме того, в границах квартала работает детский сад. Новое строительство планируется вести именно на месте частных домов и старых двухэтажек.
Ранее о планах по возведению нового жилья в данной локации говорил предприниматель Александр Невмержицкий. Его компания разработала проект планировки сразу четырёх кварталов. Эти кварталы ограничены улицами Шефской, Войкова, Таганской и Красных командиров. В настоящее время компания «Практика» под руководством Невмержицкого уже ведёт строительство в соседнем квартале. Там, в границах улиц Шефской, Красных командиров, Донской и Лобкова, возводится жилой комплекс «На Шефской».
В Мастерской генплана Екатеринбурга подтвердили намерение полностью избавиться от малоэтажной жилой застройки в этой части Эльмаша. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию