Эльмаш продолжают превращать в ещё одно нагромождение «человейников»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В администрации Екатеринбурга приняли решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Одно из ключевых изменений коснется территории в границах улиц Шефской, Кобозева, Донской и Красных командиров.Микрорайон Эльмаш местные обитатели часто называли «большой деревней». Так они прозвали эту часть города, в первую очередь, за то, что жители хорошо знали друг друга или хотя бы имели общих знакомых — как в деревне, где все на виду. Но были и другие сходства: большое количество двухэтажек или даже «избушек», море зелени, в котором утопали небольшие тихие улочки. Но старый Эльмаш исчезает, как и другие части города его отдают под застройку «человейниками», с появлением которых меняется всё вокруг в радиусе многих сотен метров: исчезают высоченные деревья, улочки превращаются в продуваемые ветрами «каньоны», вместо газонов нашлёпываются заасфальтированные парковки.Такую же участь ждёт, по всей видимости, и указанный выше квартал, расположенный в центральной части Эльмаша. Землю здесь планируется перевести из территориальной зоны Ж-3 в зону Ж-5, — сообщает интернет-ресурс «Квадратный метр». То есть, из зоны, предназначенной для малоэтажной жилой застройки этот участок будет предоставлен строителем под возведением многоэтажек.В настоящее время на этой территории находятся несколько индивидуальных частных домов. Также здесь расположены несколько многоквартирных двухэтажек, часть из которых уже нежилая, — отмечают эксперты сайта по уральской недвижимости. Кроме того, в границах квартала работает детский сад. Новое строительство планируется вести именно на месте частных домов и старых двухэтажек.Ранее о планах по возведению нового жилья в данной локации говорил предприниматель Александр Невмержицкий. Его компания разработала проект планировки сразу четырёх кварталов. Эти кварталы ограничены улицами Шефской, Войкова, Таганской и Красных командиров. В настоящее время компания «Практика» под руководством Невмержицкого уже ведёт строительство в соседнем квартале. Там, в границах улиц Шефской, Красных командиров, Донской и Лобкова, возводится жилой комплекс «На Шефской».В Мастерской генплана Екатеринбурга подтвердили намерение полностью избавиться от малоэтажной жилой застройки в этой части Эльмаша. Мероприятие для возрастной категории 18+