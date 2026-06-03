Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде до 6 июня. Спасатели предупреждают отказываться от дальних поездок.
По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в субботу, 6 июня, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы. Ночью +8...+13 °C; днём +16...+21 °C, на востоке до 26 °C. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза, ночью +11...+13 °C, днём +20...+22 °C. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 7 июня, в Свердловской области ночью +8...+13 °C, небольшой дождь; днем +15...+20 °C, небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, гроза. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью +11...+13 °C, небольшой дождь; днём +17...+19 °C, умеренный дождь. Ветер 3-8 м/сек. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в субботу, 6 июня, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы. Ночью +8...+13 °C; днём +16...+21 °C, на востоке до 26 °C. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза, ночью +11...+13 °C, днём +20...+22 °C. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 7 июня, в Свердловской области ночью +8...+13 °C, небольшой дождь; днем +15...+20 °C, небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, гроза. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью +11...+13 °C, небольшой дождь; днём +17...+19 °C, умеренный дождь. Ветер 3-8 м/сек. Мероприятие для возрастной категории 18+
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