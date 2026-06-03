Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские врачи приняли более 1000 пациентов в области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Врачи из Екатеринбурга приняли более 1000 пациентов во время выездных приёмов в города Свердловской области.
В пример в министерстве здравоохранения привели Алапаевск, куда медики приезжали в рамках объединения ЦГКБ №3 с районными больницами Алапаевска, Верхней Синячихи и Махнёво в единую структуру.
Сообщается, что благодаря этому люди смогли проконсультироваться у кардиологов, ревматологов, пульмонологов, хирургов, дерматологов и других узких специалистов, которых не хватает в местных больницах. Также было проведено более 1000 диагностических исследований (УЗИ, маммография, флюорография, рентген).
Многие заболевания удалось выявить на самых ранних стадиях и сразу взять под контроль, подчеркнули в ведомстве. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Мы делаем всё, чтобы узкие специалисты, сложная диагностика и современное оборудование были доступны в каждом районе»,
– заявили в областном Минздраве.
В пример в министерстве здравоохранения привели Алапаевск, куда медики приезжали в рамках объединения ЦГКБ №3 с районными больницами Алапаевска, Верхней Синячихи и Махнёво в единую структуру.
Сообщается, что благодаря этому люди смогли проконсультироваться у кардиологов, ревматологов, пульмонологов, хирургов, дерматологов и других узких специалистов, которых не хватает в местных больницах. Также было проведено более 1000 диагностических исследований (УЗИ, маммография, флюорография, рентген).
Многие заболевания удалось выявить на самых ранних стадиях и сразу взять под контроль, подчеркнули в ведомстве. Мероприятие для возрастной категории 18+
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