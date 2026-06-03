Екатеринбургские врачи приняли более 1000 пациентов в области





заявили в областном Минздраве. «Мы делаем всё, чтобы узкие специалисты, сложная диагностика и современное оборудование были доступны в каждом районе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Врачи из Екатеринбурга приняли более 1000 пациентов во время выездных приёмов в города Свердловской области.В пример в министерстве здравоохранения привели Алапаевск, куда медики приезжали в рамках объединения ЦГКБ №3 с районными больницами Алапаевска, Верхней Синячихи и Махнёво в единую структуру.Сообщается, что благодаря этому люди смогли проконсультироваться у кардиологов, ревматологов, пульмонологов, хирургов, дерматологов и других узких специалистов, которых не хватает в местных больницах. Также было проведено более 1000 диагностических исследований (УЗИ, маммография, флюорография, рентген).Многие заболевания удалось выявить на самых ранних стадиях и сразу взять под контроль, подчеркнули в ведомстве. Мероприятие для возрастной категории 18+