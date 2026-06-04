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Дропперше из Волгограда придётся вернуть похищенное уральской пенсионерке

14.28 Пятница, 5 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Красноармейский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры Туринского района о взыскании с дропперши 300 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками у местной жительницы.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в декабре 2023 года неизвестный убедил пожилую женщину (тогда ей было 82 года) снять деньги с карты и перевести их на «безопасный счёт», который на самом деле принадлежал жительнице Волгограда. Аферисты использовали его, чтобы безопасно для себя вывести средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Поскольку собственница «безопасного счёта» не смогла доказать, что эти деньги были переведены законно, суд обязал её вернуть эти средства.

За фактическим исполнением постановления суда будет следить районная прокуратура.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:49 Екатеринбурженку, обвиняемую в организации убийства бывшего сожителя, оправдали
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10:04 Из-за поста в соцсетях в Екатеринбурге осудили 19-летнего парня
09:35 Жительницу Кушвы приговорили к колонии за истязание семилетнего сына
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21:08 Администрацию Нижней Салды оштрафовали за нарушения в защите населения
20:37 Приближается второй этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге
19:55 В Ивделе местная жительница осуждена за неуплату алиментов
19:08 Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом
18:36 Прекрасный актёрский дуэт Чуриковой и Ульянова покажут на экране Ельцин-центра
17:43 Микроавтобус столкнулся с «Беларусом» в Кировградском районе
17:23 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение до 5 июня
16:58 Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала
16:21 Опухоль весом более двух килограммов вырезали из шеи екатеринбуржца
16:02 30 тысяч рублей отсудил тавдинец за выбитый в драке зуб
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