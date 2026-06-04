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Дропперше из Волгограда придётся вернуть похищенное уральской пенсионерке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Красноармейский районный суд Волгограда удовлетворил иск прокуратуры Туринского района о взыскании с дропперши 300 тысяч рублей, похищенных телефонными мошенниками у местной жительницы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в декабре 2023 года неизвестный убедил пожилую женщину (тогда ей было 82 года) снять деньги с карты и перевести их на «безопасный счёт», который на самом деле принадлежал жительнице Волгограда. Аферисты использовали его, чтобы безопасно для себя вывести средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Поскольку собственница «безопасного счёта» не смогла доказать, что эти деньги были переведены законно, суд обязал её вернуть эти средства.
За фактическим исполнением постановления суда будет следить районная прокуратура. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в декабре 2023 года неизвестный убедил пожилую женщину (тогда ей было 82 года) снять деньги с карты и перевести их на «безопасный счёт», который на самом деле принадлежал жительнице Волгограда. Аферисты использовали его, чтобы безопасно для себя вывести средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
Поскольку собственница «безопасного счёта» не смогла доказать, что эти деньги были переведены законно, суд обязал её вернуть эти средства.
За фактическим исполнением постановления суда будет следить районная прокуратура. Мероприятие для возрастной категории 18+
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