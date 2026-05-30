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На дорожные работы в Свердловской области запланировали более 40 млрд рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На дорожные работы в 2026 году в Свердловской области запланировали 40,5 миллиарда рублей, из них – 6,1 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, рассказал губернатор Денис Паслер.
Так, в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируются работы на 74 объектах: на 10 – строительство и реконструкция, 12 – капитальный ремонт и 52 – ремонт.
Одной из самых масштабных задач должна будет стать реконструкция автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга.
В общей сложности собираются обновить 300 километров дорог, из них почти 113 километров муниципальных дорог. Мероприятие для возрастной категории 18+
Так, в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируются работы на 74 объектах: на 10 – строительство и реконструкция, 12 – капитальный ремонт и 52 – ремонт.
Одной из самых масштабных задач должна будет стать реконструкция автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга.
«Сейчас там активно идут работы. В этом году откроем движение на участке протяженностью 2,6 километра по всем шести полосам. Уже запущено движение транспорта на участке между улицей Высоцкого и Берёзовским трактом, где построен один километр новых полос. Работы идут в графике, но считаю возможным ускорить процесс. Объект важный и с точки зрения пассажирского транспорта, и с точки зрения перевозок грузов и товаров. Будем стараться завершить его до сентября»,
– сказал глава региона.
В общей сложности собираются обновить 300 километров дорог, из них почти 113 километров муниципальных дорог. Мероприятие для возрастной категории 18+
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