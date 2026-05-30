На дорожные работы в Свердловской области запланировали более 40 млрд рублей

– сказал глава региона.

«Сейчас там активно идут работы. В этом году откроем движение на участке протяженностью 2,6 километра по всем шести полосам. Уже запущено движение транспорта на участке между улицей Высоцкого и Берёзовским трактом, где построен один километр новых полос. Работы идут в графике, но считаю возможным ускорить процесс. Объект важный и с точки зрения пассажирского транспорта, и с точки зрения перевозок грузов и товаров. Будем стараться завершить его до сентября»,