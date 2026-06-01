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Из-за поста в соцсетях в Екатеринбурге осудили 19-летнего парня
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Свердловском областном суде вынесли приговор 19-летнему жителю Слободо-Туринского района Сергею Кайгородову. Его признали виновным в реабилитации нацизма из-за поста, который он опубликовал в телеграм-канале 10 мая 2025 года.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек опубликовал изображение Иосифа Сталина в окровавленной одежде на фоне пентаграммы с чертями по бокам и сопроводил картинку текстом, в котором принижал значимость Дня Победы. Экспертиза это подтвердила: в посте присутствовали лингвистические и психологические признаки демонстрации негативного отношения к дню воинской славы, памятной дате, связанной с защитой Отечества.
В пресс-службе также добавили, что при назначении наказания суд учёл условия жизни подсудимого и «уровень его психического развития». Молодого человека приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей, но из-за времени, проведённого под стражей, его снизили до 45 тысяч рублей. Также парню запретили заниматься администрированием сайтов и каналов на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, молодой человек опубликовал изображение Иосифа Сталина в окровавленной одежде на фоне пентаграммы с чертями по бокам и сопроводил картинку текстом, в котором принижал значимость Дня Победы. Экспертиза это подтвердила: в посте присутствовали лингвистические и психологические признаки демонстрации негативного отношения к дню воинской славы, памятной дате, связанной с защитой Отечества.
«Примечательно, что дедушка подсудимого является героем Великой Отечественной войны. Действия осуждённого суд расценил как распространение материалов, выражающих явное неуважение к обществу»,
– подчеркнули в суде.
В пресс-службе также добавили, что при назначении наказания суд учёл условия жизни подсудимого и «уровень его психического развития». Молодого человека приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей, но из-за времени, проведённого под стражей, его снизили до 45 тысяч рублей. Также парню запретили заниматься администрированием сайтов и каналов на срок 2 года 6 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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