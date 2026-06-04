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Екатеринбуржца оштрафуют за незаконный сбор кедрового ореха в Хакасии

21.39 Четверг, 4 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия». С гражданина взыскано более 50 тысяч рублей в возмещение ущерба.

Причиной обращения в суд стал незаконный сбор кедрового ореха. Как следует из материалов гражданского дела, инцидент произошёл осенью 2022 года. Житель Екатеринбурга собрал 35 килограммов кедрового ореха. Сбор велся на особо охраняемой природной территории регионального значения — в природном парке «Хакасия». При этом мужчина не согласовал свои действия с администрацией парка.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Дело квалифицировали по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Мировой судья привлёк екатеринбуржца к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 3000 рублей. Кроме того, продукция незаконного природопользования — сам кедровый орех — была конфискована.

Однако на этом история не закончилась. В добровольном порядке мужчина не возместил ущерб, причинённый природному парку. Поэтому дирекция по особо охраняемым природным территориям Хакасии обратилась в суд уже с гражданским иском. Сумма иска превысила 50 тысяч рублей. Стороны на рассмотрение дела не явились, поэтому решение принималось на основе представленных документов. Суд вынес заочное решение. С уральца взыскано 52 804 рубля 50 копеек.

Судебный акт ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:58 Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала
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13:22 Пассажира с 95 парами обуви из Ташкента остановили в Кольцово
12:49 Три ДТП с пострадавшими-детьми зарегистрировали за сутки в Свердловской области
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12:24 Суд закрыл детский лагерь «Красная горка» в деревне Потаскуева
11:47 Больше половины уральцев берут в путешествия аптечку
10:31 Собственнику грузовика, попавшего в ДТП с четырьмя погибшими, предъявили обвинение
09:50 Двух молодых людей избили в Первоуральске
09:37 42 мигранта задержали в Екатеринбурге во время проверки рыбного цеха
21:10 Шесть человек пострадали в ДТП за сутки на Среднем Урале
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