Екатеринбуржца оштрафуют за незаконный сбор кедрового ореха в Хакасии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Хакасия». С гражданина взыскано более 50 тысяч рублей в возмещение ущерба.Причиной обращения в суд стал незаконный сбор кедрового ореха. Как следует из материалов гражданского дела, инцидент произошёл осенью 2022 года. Житель Екатеринбурга собрал 35 килограммов кедрового ореха. Сбор велся на особо охраняемой природной территории регионального значения — в природном парке «Хакасия». При этом мужчина не согласовал свои действия с администрацией парка.В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Дело квалифицировали по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Мировой судья привлёк екатеринбуржца к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 3000 рублей. Кроме того, продукция незаконного природопользования — сам кедровый орех — была конфискована.Однако на этом история не закончилась. В добровольном порядке мужчина не возместил ущерб, причинённый природному парку. Поэтому дирекция по особо охраняемым природным территориям Хакасии обратилась в суд уже с гражданским иском. Сумма иска превысила 50 тысяч рублей. Стороны на рассмотрение дела не явились, поэтому решение принималось на основе представленных документов. Суд вынес заочное решение. С уральца взыскано 52 804 рубля 50 копеек.Судебный акт ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+