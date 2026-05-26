Администрацию Нижней Салды оштрафовали за нарушения в защите населения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Мировой судья Верхнесалдинского судебного района назначил административное наказание администрации муниципального округа Нижняя Салда. Причиной стало невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Проверка проводилась сотрудниками отдела государственного регионального надзора в области защиты населения и территорий от ЧС. Это была плановая выездная проверка, состоявшаяся 14 апреля 2026 года. В ходе неё специалисты выявили серьёзные нарушения требований нескольких федеральных законов и, в частности, закона «О защите населения и территорий от ЧС». Также были нарушены положения закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Кроме того, проверяющие обнаружили несоблюдение требований правительственных постановлений о подготовке граждан к действиям при ЧС. Нарушения касались также правил организации эвакуационных мероприятий и работы систем оповещения.По итогам проверки главный специалист отдела государственного регионального надзора составил протокол об административном правонарушении. Правонарушение квалифицировано по части 1 статьи 20.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья предусматривает ответственность за невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.Мировой судья квалифицировал бездействие администрации именно по этой статье. В качестве наказания назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. При вынесении решения суд учёл два важных обстоятельства. Во-первых, ранее администрация Нижней Салды не привлекалась к ответственности за подобные правонарушения. Во-вторых, негативные последствия от выявленных нарушений отсутствуют. Именно поэтому окончательное наказание было назначено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, — поясняют в суде. Мероприятие для возрастной категории 18+