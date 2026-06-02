Приближается второй этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга сообщила о сроках проведения второго этапа гидравлических испытаний. Эти работы, необходимые для подготовки к новому отопительному сезону, запланированы с 8 по 10 июня.Информация о втором этапе гидравлических испытаний появилась на официальном портале Екатеринбург.рф. Их проведут специалисты Екатеринбургской тепловой компании. Диагностика затронет магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети. Испытания будут проходить повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы назначены на ночное время: с 23.00 до 06.00.Горожан успокаивают тем, что горячую воду на время проверки отключать не будут. Но энергетики настоятельно рекомендуют владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов.Официальный портал публикует также номера телефонов, по которым необходимо обращаться в случае обнаружения утечки горячей воды. Диспетчерская служба АО «ЕТК» принимает звонки по номерам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 и 329-37-00. Также можно обратиться в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 222-30-05. Мероприятие для возрастной категории 18+