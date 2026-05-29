В Ивделе местная жительница осуждена за неуплату алиментов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Чаще всего игнорируют обязанность по содержанию ребёнка мужчины. Но в современной судебной практике бывают и случаи, когда женщины становятся злостными неплательщицами алиментов.В Ивделе только что прошёл судебный процесс по делу матери, долгое время не оплачивавшей алименты на несовершеннолетнего ребёнка. Речь идёт о местной жительнице 1987 года рождения. Её случай рассматривал Ивдельский городской суд, который в итоге признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ («неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда»).Ещё в 2022 году на осужденную была возложена обязанность ежемесячно выплачивать алименты. Размер выплат составлял одну шестую часть её заработка и иного дохода. Однако женщина, зная об этой обязанности, не принимала никаких мер к исполнению судебного решения. Она официально не трудоустроилась и длительное время не оказывала добровольной материальной помощи своему ребёнку.В мае 2025 года ивдельчанку уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Тогда суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но женщина не изменила своего поведения и отношения к содержанию собственного ребёнка. К выплате алиментов она так и не приступила, задолженность не погасила. Какую-либо материальную помощь — даже продуктами питания или вещами — она не оказывала. В результате за ней образовалась задолженность на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.В новом судебном заседании осужденная полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 9 месяцев принудительных работ. Кроме того, из её заработной платы будут удерживать 5 процентов в доход государства. Мероприятие для возрастной категории 18+