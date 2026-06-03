Возрастное ограничение 18+

Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом

19.08 Четверг, 4 июня 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
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В селе Багаряк после смерти хозяина остались четыре преданные собаки. Теперь они полностью одни в старом доме.

Среди четырёх осиротевших собак три мальчика средних размеров и одна небольшая, но пожилая девочка, которая передвигается на трёх лапках. Волонтёры, взявшиеся пристроить животных, описывают собак, как ласковых и совершенно не агрессивных. Они любят, когда к ним проявляют внимание и легко идут на контакт. Про одного из пёсиков сообщают, что его держали на цепи и он обладает отличными охранными качествами. Другой — Черныш — молодой трусишка, но при этом игривый и любопытный.

Зоозащитники уверены, что долго предоставленные сами себе собаки не выживут. Предложить им новый дом — постоянный или хотя бы временный — можно по телефону: +7 929 218 38 99.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:08 Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом
18:36 Прекрасный актёрский дуэт Чуриковой и Ульянова покажут на экране Ельцин-центра
17:43 Микроавтобус столкнулся с «Беларусом» в Кировградском районе
17:23 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение до 5 июня
16:58 Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала
16:21 Опухоль весом более двух килограммов вырезали из шеи екатеринбуржца
16:02 30 тысяч рублей отсудил тавдинец за выбитый в драке зуб
15:14 Четырёх свердловчан подозревают в склонении к контрактной службе и хищении выплат бойцов
13:47 Ещё восемь тысяч свердловских семей подключили к гигабитному интернету
13:22 Пассажира с 95 парами обуви из Ташкента остановили в Кольцово
12:49 Три ДТП с пострадавшими-детьми зарегистрировали за сутки в Свердловской области
12:26 Пенсионеры, студенты и мамы в декрете из Екатеринбурга активнее ищут подработку
12:24 Суд закрыл детский лагерь «Красная горка» в деревне Потаскуева
11:47 Больше половины уральцев берут в путешествия аптечку
10:31 Собственнику грузовика, попавшего в ДТП с четырьмя погибшими, предъявили обвинение
09:50 Двух молодых людей избили в Первоуральске
09:37 42 мигранта задержали в Екатеринбурге во время проверки рыбного цеха
21:10 Шесть человек пострадали в ДТП за сутки на Среднем Урале
20:54 В посёлке Медный ищут дом для пережившей пожар собаки
20:45 Житель Богдановича лишился иномарки за пьяное вождение
19:19 В «Музее об ЭТОМ» устроят пушкинский вечер
18:41 Свердловская магистраль подвела итоги пяти месяцев по перевозке грузов
17:18 Грозы и град ожидаются в Свердловской области
17:10 Следователя по особо важным делам Лисовенко задержали в Екатеринбурге
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