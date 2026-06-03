Возрастное ограничение 18+
Осиротевшие собаки в селе Багаряк ищут новый дом
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
В селе Багаряк после смерти хозяина остались четыре преданные собаки. Теперь они полностью одни в старом доме.
Среди четырёх осиротевших собак три мальчика средних размеров и одна небольшая, но пожилая девочка, которая передвигается на трёх лапках. Волонтёры, взявшиеся пристроить животных, описывают собак, как ласковых и совершенно не агрессивных. Они любят, когда к ним проявляют внимание и легко идут на контакт. Про одного из пёсиков сообщают, что его держали на цепи и он обладает отличными охранными качествами. Другой — Черныш — молодой трусишка, но при этом игривый и любопытный.
Зоозащитники уверены, что долго предоставленные сами себе собаки не выживут. Предложить им новый дом — постоянный или хотя бы временный — можно по телефону: +7 929 218 38 99. Мероприятие для возрастной категории 18+
Среди четырёх осиротевших собак три мальчика средних размеров и одна небольшая, но пожилая девочка, которая передвигается на трёх лапках. Волонтёры, взявшиеся пристроить животных, описывают собак, как ласковых и совершенно не агрессивных. Они любят, когда к ним проявляют внимание и легко идут на контакт. Про одного из пёсиков сообщают, что его держали на цепи и он обладает отличными охранными качествами. Другой — Черныш — молодой трусишка, но при этом игривый и любопытный.
Зоозащитники уверены, что долго предоставленные сами себе собаки не выживут. Предложить им новый дом — постоянный или хотя бы временный — можно по телефону: +7 929 218 38 99. Мероприятие для возрастной категории 18+
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