Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение до 5 июня





сказали в МЧС. «В Свердловской области вечером 4 июня и в течение дня 5 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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МЧС Свердловской области продлило предупреждение о непогоде до 5 июня. По данным спасателей, уже с сегодняшнего вечера в регионе ожидаются грозы и сильный ветер.Тем, кто окажется на улице во время грозы, советуют избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев.Автомобилистам советуют ездить на пониженных скоростях с аварийной сигнализацией. Спасатели напоминают, что во время сильных дождей дороги становятся скользкими, а видимость ухудшается. Мероприятие для возрастной категории 18+