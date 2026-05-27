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Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Новолялинского района вернула более 348 тысяч рублей, которые была вынуждена выплатить по кредиту, оформленному без её ведома, после вмешательства районной прокуратуры.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, подросток, опекаемый потерпевшей, попав под влияние неустановленных лиц, оформил с телефона потерпевшей кредит, после чего совершил четыре перевода на общую сумму свыше 309 тысяч рублей на счета неизвестных. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Женщина пыталась урегулировать эту ситуацию с банком самостоятельно, но ей не пошли навстречу.
Чтобы избежать нарастания процентов, женщина была вынуждена погасить долг – в общей сложности более 348,5 тысячи рублей с учётом начисленных процентов.
Прокуратура Новолялинского района встала на защиту потерпевшей и предъявила иск о признании кредитного договора незаключённым и возврате уплаченных средств. В ходе рассмотрения гражданского дела банк добровольно удовлетворил исковые требования и перечислил женщине всю сумму. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, подросток, опекаемый потерпевшей, попав под влияние неустановленных лиц, оформил с телефона потерпевшей кредит, после чего совершил четыре перевода на общую сумму свыше 309 тысяч рублей на счета неизвестных. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Женщина пыталась урегулировать эту ситуацию с банком самостоятельно, но ей не пошли навстречу.
Чтобы избежать нарастания процентов, женщина была вынуждена погасить долг – в общей сложности более 348,5 тысячи рублей с учётом начисленных процентов.
Прокуратура Новолялинского района встала на защиту потерпевшей и предъявила иск о признании кредитного договора незаключённым и возврате уплаченных средств. В ходе рассмотрения гражданского дела банк добровольно удовлетворил исковые требования и перечислил женщине всю сумму. Мероприятие для возрастной категории 18+
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