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Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала

16.58 Четверг, 4 июня 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Жительница Новолялинского района вернула более 348 тысяч рублей, которые была вынуждена выплатить по кредиту, оформленному без её ведома, после вмешательства районной прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, подросток, опекаемый потерпевшей, попав под влияние неустановленных лиц, оформил с телефона потерпевшей кредит, после чего совершил четыре перевода на общую сумму свыше 309 тысяч рублей на счета неизвестных. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Женщина пыталась урегулировать эту ситуацию с банком самостоятельно, но ей не пошли навстречу.

Чтобы избежать нарастания процентов, женщина была вынуждена погасить долг – в общей сложности более 348,5 тысячи рублей с учётом начисленных процентов.

Прокуратура Новолялинского района встала на защиту потерпевшей и предъявила иск о признании кредитного договора незаключённым и возврате уплаченных средств. В ходе рассмотрения гражданского дела банк добровольно удовлетворил исковые требования и перечислил женщине всю сумму.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:58 Прокуратура помогла жительнице Новолялинского района вернуть деньги по кредиту, который она не брала
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13:22 Пассажира с 95 парами обуви из Ташкента остановили в Кольцово
12:49 Три ДТП с пострадавшими-детьми зарегистрировали за сутки в Свердловской области
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12:24 Суд закрыл детский лагерь «Красная горка» в деревне Потаскуева
11:47 Больше половины уральцев берут в путешествия аптечку
10:31 Собственнику грузовика, попавшего в ДТП с четырьмя погибшими, предъявили обвинение
09:50 Двух молодых людей избили в Первоуральске
09:37 42 мигранта задержали в Екатеринбурге во время проверки рыбного цеха
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20:54 В посёлке Медный ищут дом для пережившей пожар собаки
20:45 Житель Богдановича лишился иномарки за пьяное вождение
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