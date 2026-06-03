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Опухоль весом более двух килограммов вырезали из шеи екатеринбуржца
Фото: Минздрав Свердловской области
Гигантскую опухоль вырезали свердловские онкологи из шеи жителя уральской столицы. Её вес превышал два килограмма.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, у пациента была липосаркома – редкое новообразование, составляющее 1-2% всех злокачественных опухолей этой локализации.
К тому моменту, когда пациенту назначили операцию, опухоль уже успела прорасти в мышцы и приближалась к позвоночнику и сосудам, питающим мозг. Промедление могло стоить жизни.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, у пациента была липосаркома – редкое новообразование, составляющее 1-2% всех злокачественных опухолей этой локализации.
«Они представляют серьёзную опасность из-за быстрого роста и прорастания в соседние органы и ткани. Клинический случай мужчины — яркий тому пример: с его слов, маленькая шишка появилась у него около девяти месяцев назад, но он не обращал на неё внимания, поскольку никакого дискомфорта не испытывал. Беспокоиться начал, когда игнорировать опухоль стало невозможно»,
– рассказали медики.
К тому моменту, когда пациенту назначили операцию, опухоль уже успела прорасти в мышцы и приближалась к позвоночнику и сосудам, питающим мозг. Промедление могло стоить жизни.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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