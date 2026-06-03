Опухоль весом более двух килограммов вырезали из шеи екатеринбуржца

– рассказали медики.

«Они представляют серьёзную опасность из-за быстрого роста и прорастания в соседние органы и ткани. Клинический случай мужчины — яркий тому пример: с его слов, маленькая шишка появилась у него около девяти месяцев назад, но он не обращал на неё внимания, поскольку никакого дискомфорта не испытывал. Беспокоиться начал, когда игнорировать опухоль стало невозможно»,