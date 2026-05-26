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30 тысяч рублей отсудил тавдинец за выбитый в драке зуб
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тавдинский районный суд частично удовлетворил иск молодого человека, которому во время драки выбили передний зуб.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в марте 2026 года в Тавде в одном из подъездов во время ссоры подрались два молодых человека, один из которых в ходе потасовки потерял зуб.
После этого случая второго оштрафовали по статье 6.1.1 КоАП РФ – «Побои» на 5 тысяч рублей, но пострадавшему этого было недостаточно, и он обратился в суд, требуя 60 тысяч рублей моральной компенсации.
Суд согласился с тем, что моральный вред действительно был причинён, но удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 30 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в марте 2026 года в Тавде в одном из подъездов во время ссоры подрались два молодых человека, один из которых в ходе потасовки потерял зуб.
После этого случая второго оштрафовали по статье 6.1.1 КоАП РФ – «Побои» на 5 тысяч рублей, но пострадавшему этого было недостаточно, и он обратился в суд, требуя 60 тысяч рублей моральной компенсации.
«Истец указал, что отсутствие переднего зуба нарушило его эстетический внешний вид и причиняет серьёзные нравственные страдания. По его словам, из-за этого ему стало тяжело общаться с окружающими»,
– рассказали в пресс-службе.
Суд согласился с тем, что моральный вред действительно был причинён, но удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 30 тысяч рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило. Мероприятие для возрастной категории 18+
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