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Пассажира с 95 парами обуви из Ташкента остановили в Кольцово

13.22 Четверг, 4 июня 2026
Фото: Уральское таможенное управление
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В Кольцово инспекторы таможенного поста остановили пассажира, который прилетел из Ташкента в Екатеринбург с 95 парами обуви.

Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, это были кроссовки и кеды в основном 35 и 36,5 размеров общим весом 52 килограмма. На вопрос, куда ему столько, мужчина пояснил, что привёз спортивную обувь для семьи. Он рассказал, что воспитывает восемь детей, но для кого конкретно он вёз обувь, сказать не смог.

«В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России – недекларирование товаров. Ведется административное расследование»,

– сказали в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:21 Ещё две тысячи человек покусали клещи в Свердловской области
15:51 К крупному штрафу приговорили лесоруба из-за неучтённых деревьев
15:06 К концу июля хотят обновить спортплощадки в екатеринбургском парке имени Павлика Морозова
14:32 Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшего жену от соседа с ножом
13:42 Нижнетагильские врачи спасли от инвалидности пациента с большим весом
12:56 В Екатеринбурге могут отменить плату за договоры на размещение НТО
12:47 Два подростка на питбайке попали в ДТП в Сысертском районе
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