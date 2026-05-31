Возрастное ограничение 18+
Пассажира с 95 парами обуви из Ташкента остановили в Кольцово
Фото: Уральское таможенное управление
В Кольцово инспекторы таможенного поста остановили пассажира, который прилетел из Ташкента в Екатеринбург с 95 парами обуви.
Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, это были кроссовки и кеды в основном 35 и 36,5 размеров общим весом 52 килограмма. На вопрос, куда ему столько, мужчина пояснил, что привёз спортивную обувь для семьи. Он рассказал, что воспитывает восемь детей, но для кого конкретно он вёз обувь, сказать не смог.
Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, это были кроссовки и кеды в основном 35 и 36,5 размеров общим весом 52 килограмма. На вопрос, куда ему столько, мужчина пояснил, что привёз спортивную обувь для семьи. Он рассказал, что воспитывает восемь детей, но для кого конкретно он вёз обувь, сказать не смог.
«В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России – недекларирование товаров. Ведется административное расследование»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в ведомстве.
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