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Суд закрыл детский лагерь «Красная горка» в деревне Потаскуева
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Летний оздоровительный лагерь «Красная горка», расположенный в деревне Потаскуева, закрыли по решению суда из-за санитарных нарушений.
Судья Каменского районного суда Свердловской области Ольга Коврижных признала ООО «Красная горка» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей (часть 2 статьи 6.7 КоАП РФ) и назначила наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 25 суток.
Летний лагерь закрыт с 20.00 28 мая 2026 года, уточнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Основанием послужили результаты плановой выездной проверки Роспотребнадзора. Ведомство зафиксировало нарушения, которые суд расценил как создающие реальную угрозу здоровью детей. В числе нарушений ненадлежащая внутренняя отделка спальных корпусов, производственных и санитарно-бытовых помещений, неисправное сантехническое оборудование, несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам, неубранная территория с бытовым и строительным мусором.
Отдельно Роспотребнадзор зафиксировал дефицит инвентаря и посуды на пищеблоке: его мощности рассчитаны на 200 детей – при том, что лагерь предназначен для размещения 340 человек.
Часть 2 статьи 6.7 КоАП, по которой привлечено ООО «Красная горка», предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Суд остановился на последнем варианте.
Сегодня в том же суде рассматривается ещё одно дело против ООО «Красная горка» – по статье 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Мероприятие для возрастной категории 18+
Судья Каменского районного суда Свердловской области Ольга Коврижных признала ООО «Красная горка» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей (часть 2 статьи 6.7 КоАП РФ) и назначила наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 25 суток.
Летний лагерь закрыт с 20.00 28 мая 2026 года, уточнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Основанием послужили результаты плановой выездной проверки Роспотребнадзора. Ведомство зафиксировало нарушения, которые суд расценил как создающие реальную угрозу здоровью детей. В числе нарушений ненадлежащая внутренняя отделка спальных корпусов, производственных и санитарно-бытовых помещений, неисправное сантехническое оборудование, несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам, неубранная территория с бытовым и строительным мусором.
Отдельно Роспотребнадзор зафиксировал дефицит инвентаря и посуды на пищеблоке: его мощности рассчитаны на 200 детей – при том, что лагерь предназначен для размещения 340 человек.
Часть 2 статьи 6.7 КоАП, по которой привлечено ООО «Красная горка», предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Суд остановился на последнем варианте.
Сегодня в том же суде рассматривается ещё одно дело против ООО «Красная горка» – по статье 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Мероприятие для возрастной категории 18+
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