42 мигранта задержали в Екатеринбурге во время проверки рыбного цеха





– рассказали в полиции. «В итоге выяснилось, что 12 иностранцев находились на территории нашего государства незаконно. Ещё 30 мигрантов получили административные штрафы за работу без разрешающих документов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге во время проверки цехов по обработке и упаковке рыбной продукции в районе Новосвердловской ТЭЦ сотрудники полиции задержали 42 иностранцев.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, практически никто из иностранцев, работавших в этих цехах, не говорит по-русски и не имеет при себе документов. Все их паспорта и другие бумаги были в комнате 28-летнего «бригадира». Он тоже был мигрантом и занимал отдельное помещение, служившее ему и жилищем, и рабочим кабинетом.Нелегалов к моменту публикации уже выдворили из страны.Известно, что сейчас полиция устанавливает владельцев предприятия, а также людей, которые трудоустраивали иностранцев. Мероприятие для возрастной категории 18+