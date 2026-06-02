Шесть человек пострадали в ДТП за сутки на Среднем Урале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За 2 июня 2026 года на дорогах Свердловской области произошло 84 дорожно-транспортных происшествия. В пяти из них есть пострадавшие, — сообщает Госавтоинспекция.В указанных пяти происшествиях травмы получили шесть человек, трое из них — несовершеннолетние. Но, к счастью, как и в первый летний день, во второй тоже обошлось без погибших.Одной из главных причин аварий стало управление техникой без прав. Как отмечают в Госавтоинспекции, родители сами порой создают смертельную опасность, даря детям мощные питбайки. Характерный пример — случай в посёлке Большой Исток. Там водитель автомобиля при повороте налево столкнулась с питбайком под управлением 15-летнего подростка. У мальчика не было прав, а его 14-летняя пассажирка ехала без мотошлема и получила травмы. Выяснилось, что питбайк подростку подарили родители. Их привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Ещё одно происшествие с детьми случилось в поселке Сарапулка. Там 17-летний юноша на мотоцикле «Иж» без прав не справился с управлением на просёлочной дороге. Мотоцикл опрокинулся. Водитель и его 17-летний пассажир оба были без шлемов и получили травмы головы. Мероприятие для возрастной категории 18+