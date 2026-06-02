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Шесть человек пострадали в ДТП за сутки на Среднем Урале

21.10 Среда, 3 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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За 2 июня 2026 года на дорогах Свердловской области произошло 84 дорожно-транспортных происшествия. В пяти из них есть пострадавшие, — сообщает Госавтоинспекция.

В указанных пяти происшествиях травмы получили шесть человек, трое из них — несовершеннолетние. Но, к счастью, как и в первый летний день, во второй тоже обошлось без погибших.

Одной из главных причин аварий стало управление техникой без прав. Как отмечают в Госавтоинспекции, родители сами порой создают смертельную опасность, даря детям мощные питбайки. Характерный пример — случай в посёлке Большой Исток. Там водитель автомобиля при повороте налево столкнулась с питбайком под управлением 15-летнего подростка. У мальчика не было прав, а его 14-летняя пассажирка ехала без мотошлема и получила травмы. Выяснилось, что питбайк подростку подарили родители. Их привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ещё одно происшествие с детьми случилось в поселке Сарапулка. Там 17-летний юноша на мотоцикле «Иж» без прав не справился с управлением на просёлочной дороге. Мотоцикл опрокинулся. Водитель и его 17-летний пассажир оба были без шлемов и получили травмы головы.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:33 Жительницу Берёзовского осудили за подмену золота бижутерией в ПВЗ
16:21 Ещё две тысячи человек покусали клещи в Свердловской области
15:51 К крупному штрафу приговорили лесоруба из-за неучтённых деревьев
15:06 К концу июля хотят обновить спортплощадки в екатеринбургском парке имени Павлика Морозова
14:32 Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшего жену от соседа с ножом
13:42 Нижнетагильские врачи спасли от инвалидности пациента с большим весом
12:56 В Екатеринбурге могут отменить плату за договоры на размещение НТО
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11:14 В Екатеринбурге рассмотрят дело о растрате на 130 миллионов рублей
11:05 Пятилетнего мальчика случайно обнаружили на улице в Екатеринбурге
10:13 Обвиняемого в гибели четырёх человек в ДТП под Нижними Сергами отправили под домашний арест
09:35 После конфликта школьников на детской площадке в Берёзовском возбудили уголовно дело
21:15 Двухдневный рейд «Дети-пешеходы» выявил более 80 нарушений в Екатеринбурге
21:04 Три миллиона пассажиров отправились в мае в поездки со станций СвЖД
20:20 В Красноуральске ищут дом для брошенной людьми собаке
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