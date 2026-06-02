В посёлке Медный ищут дом для пережившей пожар собаки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В посёлке Медный нуждается в срочной помощи очередная «ненужная» собака. Она оказалась на цепи, к чему совсем не привыкла, а скоро может лишиться и жизни.Два года назад сгорел дом, в который жил «медный» пёс. После этого его посадили на цепь в саду, и там он оказался совершенно никому не нужен. Волонтёры опасаются, что если не удастся пристроить пса, его усыпят.По оценкам, возраст собаки составляет от шести до восьми лет. Это охранная порода, что накладывает отпечаток на характер. Пёс идет на контакт с человеком, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым людям. Сейчас главная задача — найти для него любящий дом или хотя бы ответственного хозяина. Тем более, что сидеть на цепи для собаки, которая всю жизнь бегала свободно, — это тяжёлое испытание.Если вы готовы забрать собаку себе или знаете тех, кто ищет надёжного охранника, звоните по номеру телефона 89177100690. Мероприятие для возрастной категории 18+