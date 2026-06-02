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В посёлке Медный ищут дом для пережившей пожар собаки

20.54 Среда, 3 июня 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
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В посёлке Медный нуждается в срочной помощи очередная «ненужная» собака. Она оказалась на цепи, к чему совсем не привыкла, а скоро может лишиться и жизни.

Два года назад сгорел дом, в который жил «медный» пёс. После этого его посадили на цепь в саду, и там он оказался совершенно никому не нужен. Волонтёры опасаются, что если не удастся пристроить пса, его усыпят.

По оценкам, возраст собаки составляет от шести до восьми лет. Это охранная порода, что накладывает отпечаток на характер. Пёс идет на контакт с человеком, но ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым людям. Сейчас главная задача — найти для него любящий дом или хотя бы ответственного хозяина. Тем более, что сидеть на цепи для собаки, которая всю жизнь бегала свободно, — это тяжёлое испытание.

Если вы готовы забрать собаку себе или знаете тех, кто ищет надёжного охранника, звоните по номеру телефона 89177100690.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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20:54 В посёлке Медный ищут дом для пережившей пожар собаки
20:45 Житель Богдановича лишился иномарки за пьяное вождение
19:19 В «Музее об ЭТОМ» устроят пушкинский вечер
19:04 Студентам медколледжа в Екатеринбурге без их ведома оформили банковские карты ВТБ
18:41 Свердловская магистраль подвела итоги пяти месяцев по перевозке грузов
17:18 Грозы и град ожидаются в Свердловской области
17:10 Следователя по особо важным делам Лисовенко задержали в Екатеринбурге
16:33 Жительницу Берёзовского осудили за подмену золота бижутерией в ПВЗ
16:21 Ещё две тысячи человек покусали клещи в Свердловской области
15:51 К крупному штрафу приговорили лесоруба из-за неучтённых деревьев
15:06 К концу июля хотят обновить спортплощадки в екатеринбургском парке имени Павлика Морозова
14:32 Суд оправдал екатеринбуржца, защищавшего жену от соседа с ножом
13:42 Нижнетагильские врачи спасли от инвалидности пациента с большим весом
12:56 В Екатеринбурге могут отменить плату за договоры на размещение НТО
12:47 Два подростка на питбайке попали в ДТП в Сысертском районе
12:27 В Верхней Пышме открылась новая семейная поликлиника
11:14 В Екатеринбурге рассмотрят дело о растрате на 130 миллионов рублей
11:05 Пятилетнего мальчика случайно обнаружили на улице в Екатеринбурге
10:13 Обвиняемого в гибели четырёх человек в ДТП под Нижними Сергами отправили под домашний арест
09:35 После конфликта школьников на детской площадке в Берёзовском возбудили уголовно дело
21:15 Двухдневный рейд «Дети-пешеходы» выявил более 80 нарушений в Екатеринбурге
21:04 Три миллиона пассажиров отправились в мае в поездки со станций СвЖД
20:20 В Красноуральске ищут дом для брошенной людьми собаке
19:30 Две пострадавшие в разных городах свердловские школьницы привлекли внимание прокуратуры
19:03 В первый день лета в Свердловской области зарегистрировано 100 ДТП
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