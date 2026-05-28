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Житель Богдановича лишился иномарки за пьяное вождение
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Богдановичском городском суде вынесен приговор местному жителю 1999 года рождения. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Дело рассматривалось по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Государственное обвинение в ходе процесса доказало вину подсудимого. Было установлено, что преступление им совершено 1 марта 2026 года. Именно в этот день на улице Октябрьской в городе Богданович сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тайота Рав 4», за рулём которого находился осужденный. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России «Богдановичский» немедленно отстранил его от управления средством передвижения.
В ходе разбирательства выяснилось, что это был далеко не первый проступок мужчины. Ранее он уже был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Та статья предусматривает наказание за управление автомобилем в пьяном виде для тех, кто уже подвергался административному наказанию. Кроме того, в биографии подсудимого нашлось место и другому тяжкому преступлению. Мужчина имеет судимость по части 2 статьи 228 УК РФ. Эта статья касается незаконного оборота наркотических средств в крупном размере.
Суд учёл наличие рецидива преступлений как отягчающее обстоятельство и в итоге назначил виновному суровое наказание. Любитель пьяной езды проведёт один год в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок три года. А помимо этого его наказали конфискацией имущества: автомобиль «Тайота Рав 4» был изъят и обращен в доход государства. Такое решение было принято даже несмотря на то, что иномарка принадлежала супруге осужденного.
Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Дело рассматривалось по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Государственное обвинение в ходе процесса доказало вину подсудимого. Было установлено, что преступление им совершено 1 марта 2026 года. Именно в этот день на улице Октябрьской в городе Богданович сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тайота Рав 4», за рулём которого находился осужденный. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России «Богдановичский» немедленно отстранил его от управления средством передвижения.
В ходе разбирательства выяснилось, что это был далеко не первый проступок мужчины. Ранее он уже был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Та статья предусматривает наказание за управление автомобилем в пьяном виде для тех, кто уже подвергался административному наказанию. Кроме того, в биографии подсудимого нашлось место и другому тяжкому преступлению. Мужчина имеет судимость по части 2 статьи 228 УК РФ. Эта статья касается незаконного оборота наркотических средств в крупном размере.
Суд учёл наличие рецидива преступлений как отягчающее обстоятельство и в итоге назначил виновному суровое наказание. Любитель пьяной езды проведёт один год в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок три года. А помимо этого его наказали конфискацией имущества: автомобиль «Тайота Рав 4» был изъят и обращен в доход государства. Такое решение было принято даже несмотря на то, что иномарка принадлежала супруге осужденного.
Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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