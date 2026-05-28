Житель Богдановича лишился иномарки за пьяное вождение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Богдановичском городском суде вынесен приговор местному жителю 1999 года рождения. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Дело рассматривалось по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Государственное обвинение в ходе процесса доказало вину подсудимого. Было установлено, что преступление им совершено 1 марта 2026 года. Именно в этот день на улице Октябрьской в городе Богданович сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тайота Рав 4», за рулём которого находился осужденный. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России «Богдановичский» немедленно отстранил его от управления средством передвижения.В ходе разбирательства выяснилось, что это был далеко не первый проступок мужчины. Ранее он уже был осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Та статья предусматривает наказание за управление автомобилем в пьяном виде для тех, кто уже подвергался административному наказанию. Кроме того, в биографии подсудимого нашлось место и другому тяжкому преступлению. Мужчина имеет судимость по части 2 статьи 228 УК РФ. Эта статья касается незаконного оборота наркотических средств в крупном размере.Суд учёл наличие рецидива преступлений как отягчающее обстоятельство и в итоге назначил виновному суровое наказание. Любитель пьяной езды проведёт один год в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок три года. А помимо этого его наказали конфискацией имущества: автомобиль «Тайота Рав 4» был изъят и обращен в доход государства. Такое решение было принято даже несмотря на то, что иномарка принадлежала супруге осужденного.Приговор вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+