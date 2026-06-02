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Свердловская магистраль подвела итоги пяти месяцев по перевозке грузов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На Свердловской железной дороге подвели итоги погрузки за январь – май 2026 года. Согласно этим данным, за пять месяцев на магистрали было отправлено 48,6 миллиона тонн различных грузов.
Как отмечают в администрации СвЖД, по ряду ключевых позиций зафиксирована положительная динамика. Так, погрузка нефти и нефтепродуктов достигла 14,8 миллиона тонн. Этот показатель вырос на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хороший прирост демонстрирует сегмент химических и минеральных удобрений. Их было отправлено 8,3 миллиона тонн, что на 4,7 процента больше. Уверенно набирает обороты и погрузка цемента. За пять месяцев этот показатель составил 1 миллион тонн с ростом в 4,2 процента.
Настоящим лидером по темпам роста стало зерно. Его за указанный период погружено и перевезено 205 тысяч тонн, что на 19,2 процента превышает результат годичной давности. Такая динамика говорит о высоком спросе на перевозки по этому направлению.
Отдельно СвЖД отметила итоги грузоперевозок за май. В последний месяц весны всего на СвЖД погрузили 9,9 миллиона тонн грузов. Это достойный результат, поддерживающий общий положительный тренд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как отмечают в администрации СвЖД, по ряду ключевых позиций зафиксирована положительная динамика. Так, погрузка нефти и нефтепродуктов достигла 14,8 миллиона тонн. Этот показатель вырос на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хороший прирост демонстрирует сегмент химических и минеральных удобрений. Их было отправлено 8,3 миллиона тонн, что на 4,7 процента больше. Уверенно набирает обороты и погрузка цемента. За пять месяцев этот показатель составил 1 миллион тонн с ростом в 4,2 процента.
Настоящим лидером по темпам роста стало зерно. Его за указанный период погружено и перевезено 205 тысяч тонн, что на 19,2 процента превышает результат годичной давности. Такая динамика говорит о высоком спросе на перевозки по этому направлению.
Отдельно СвЖД отметила итоги грузоперевозок за май. В последний месяц весны всего на СвЖД погрузили 9,9 миллиона тонн грузов. Это достойный результат, поддерживающий общий положительный тренд. Мероприятие для возрастной категории 18+
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