Возрастное ограничение 18+
Грозы и град ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Также на завтра синоптики прогнозируют град.
В четверг, 4 июня, в регионе дожди, местами сильные, гроза, град. Ночью +8...+13°C, в горах и низинах до +3°C; днём +18...+23°C, на крайнем востоке до +28°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала тоже дождь, гроза, ночью +11...+13°C, днём +20...+22°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 5-10 м/сек.
В пятницу, 5 июня, в Свердловской области дождь, местами сильный, гроза. Ночью +9...+14°C; днём +18...+23°C, на востоке до +28°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге снова дождь, гроза, ночью +12...+14°C, днём +20...+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 4 июня, в регионе дожди, местами сильные, гроза, град. Ночью +8...+13°C, в горах и низинах до +3°C; днём +18...+23°C, на крайнем востоке до +28°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала тоже дождь, гроза, ночью +11...+13°C, днём +20...+22°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 5-10 м/сек.
В пятницу, 5 июня, в Свердловской области дождь, местами сильный, гроза. Ночью +9...+14°C; днём +18...+23°C, на востоке до +28°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге снова дождь, гроза, ночью +12...+14°C, днём +20...+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Мероприятие для возрастной категории 18+
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