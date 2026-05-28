Возрастное ограничение 18+
Ещё две тысячи человек покусали клещи в Свердловской области
Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области по итогам минувшей недели достигло 12 тысяч человек, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
С подозрением на энцефалит с начала сезона госпитализировали 43 человека, с подозрением на боррелиоз – 76.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о 9,9 тысячи укушенных. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня»,
– отметили в ведомстве.
С подозрением на энцефалит с начала сезона госпитализировали 43 человека, с подозрением на боррелиоз – 76.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о 9,9 тысячи укушенных. Мероприятие для возрастной категории 18+
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