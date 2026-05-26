Возрастное ограничение 18+
К крупному штрафу приговорили лесоруба из-за неучтённых деревьев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуфимске к большому штрафу приговорили Михаила Егорова, занимающегося заготовкой древесины, из-за вырубки деревьев, которые не были учтены в документах.
Как объяснили в прокуратуре Свердловской области, Егоров, получив разрешение на заготовку древесины в лесах, относящихся к Красноуфимскому лесничеству, дал указание вырубить все деревья, которые растут на делянке. Тогда как там росли ели и сосны, неучтённые в разрешительных документах.
Ущерб оценили на сумму свыше 7,1 миллиона рублей.
Суд признал его виновным в незаконной вырубке леса и назначил штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также лесоруба обязали компенсировать ущерб.
Сам осуждённый вину признал частично, не согласившись с объёмами незаконно вырубленных деревьев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как объяснили в прокуратуре Свердловской области, Егоров, получив разрешение на заготовку древесины в лесах, относящихся к Красноуфимскому лесничеству, дал указание вырубить все деревья, которые растут на делянке. Тогда как там росли ели и сосны, неучтённые в разрешительных документах.
«В итоге бригада рубщиков по указанию Михаила Егорова спилила сосны в объёме 374,43 кубометра, а также ели в объёме 145,68 кубометра»,
– рассказали в ведомстве.
Ущерб оценили на сумму свыше 7,1 миллиона рублей.
Суд признал его виновным в незаконной вырубке леса и назначил штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Также лесоруба обязали компенсировать ущерб.
Сам осуждённый вину признал частично, не согласившись с объёмами незаконно вырубленных деревьев. Мероприятие для возрастной категории 18+
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