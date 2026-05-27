К концу июля хотят обновить спортплощадки в екатеринбургском парке имени Павлика Морозова

– сказали в мэрии.

«Размер каждой новой спортивной зоны составит 22 на 18 метров. Для болельщиков будет установлено шесть трибун. Вдоль площадок появится ограждение и освещение. Площадка для мини-футбола будет размером 40 на 20 метров»,