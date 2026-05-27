Возрастное ограничение 18+
К концу июля хотят обновить спортплощадки в екатеринбургском парке имени Павлика Морозова
Фото: Екатерина Самсонова / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге к концу июля обещают сделать новые спортивные площадки в парке имени Павлика Морозова.
Как сообщили на официальном городском портале, в рамках капитального ремонта количество баскетбольных площадок увеличат с двух до четырёх за счёт переоборудования соседнего мини-футбольного поля. Само же футбольное поле появится на месте скейт-парка, который был в последнее время в аварийном состоянии.
Как сообщили на официальном городском портале, в рамках капитального ремонта количество баскетбольных площадок увеличат с двух до четырёх за счёт переоборудования соседнего мини-футбольного поля. Само же футбольное поле появится на месте скейт-парка, который был в последнее время в аварийном состоянии.
«Размер каждой новой спортивной зоны составит 22 на 18 метров. Для болельщиков будет установлено шесть трибун. Вдоль площадок появится ограждение и освещение. Площадка для мини-футбола будет размером 40 на 20 метров»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в мэрии.
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