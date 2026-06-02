Нижнетагильские врачи спасли от инвалидности пациента с большим весом

– рассказали в Минздраве.

«Существовала опасность неэффективной вентиляции лёгких, критического падения уровня кислорода в крови и кислородного голодания мозга. Только индивидуально подобранная тактика ведения наркоза позволила бригаде медиков безопасно провести вмешательство. Операция длилась около полутора часов и завершилась без осложнений»,