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Нижнетагильские врачи спасли от инвалидности пациента с большим весом
Фото: Минздрав Свердловской области
Врачи нижнетагильской городской больницы спасли от инвалидности мужчину, у которого парализовало ноги из-за грыжи в спине.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, паралич вызвала межпозвонковая грыжа. Состояние мужчины усугубляли проблемы с дыханием и гипертония на фоне большого веса — около 150 килограммов.
Пациента нужно было срочно оперировать. Врачей пугали риски, но они нашли выход из ситуации.
После операции у мужчины исчез болевой синдром, и он вновь начал ходить. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, паралич вызвала межпозвонковая грыжа. Состояние мужчины усугубляли проблемы с дыханием и гипертония на фоне большого веса — около 150 килограммов.
Пациента нужно было срочно оперировать. Врачей пугали риски, но они нашли выход из ситуации.
«Существовала опасность неэффективной вентиляции лёгких, критического падения уровня кислорода в крови и кислородного голодания мозга. Только индивидуально подобранная тактика ведения наркоза позволила бригаде медиков безопасно провести вмешательство. Операция длилась около полутора часов и завершилась без осложнений»,
– рассказали в Минздраве.
После операции у мужчины исчез болевой синдром, и он вновь начал ходить. Мероприятие для возрастной категории 18+
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