В Верхней Пышме открылась новая семейная поликлиника





– сказала Ирина Имитаева, руководитель филиальной сети. «Для нашей сети открытие филиала в Верхней Пышме – стратегически важный шаг. Мы последовательно развиваем формат семейных клиник, чтобы люди получали помощь мирового уровня в шаговой доступности. В планах – не только расширение числа узких специалистов (хирургов, проктологов), но и запуск лекций, обучающих курсов и профилактических встреч. Мы хотим, чтобы пациенты учились сохранять здоровье вместе с нами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме на Кривоусова, 40 заработал филиал медицинской сети «УГМК-Здоровье». Поликлиника рассчитана на 200 приёмов в смену и работает ежедневно с 8.00 до 20.00.Как рассказали Вечерним ведомостям представители медорганизации, в поликлинике ведут приём терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, ЛОР-врачи, урологи и другие специалисты. Пациентам доступны УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование и спирография. В ближайшее время начнут работу гинеколог, хирург и невролог.Отмечается, что учреждение адаптировано для маломобильных граждан: предусмотрены пандусы, широкие дверные проёмы и специализированные санузлы. Также оборудована комната матери и ребёнка, а приёмы ведутся с аудиофиксацией.Мероприятие для возрастной категории 18+