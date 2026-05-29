Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме открылась новая семейная поликлиника
Фото: «УГМК-Здоровье»
В Верхней Пышме на Кривоусова, 40 заработал филиал медицинской сети «УГМК-Здоровье». Поликлиника рассчитана на 200 приёмов в смену и работает ежедневно с 8.00 до 20.00.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители медорганизации, в поликлинике ведут приём терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, ЛОР-врачи, урологи и другие специалисты. Пациентам доступны УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование и спирография. В ближайшее время начнут работу гинеколог, хирург и невролог.
Отмечается, что учреждение адаптировано для маломобильных граждан: предусмотрены пандусы, широкие дверные проёмы и специализированные санузлы. Также оборудована комната матери и ребёнка, а приёмы ведутся с аудиофиксацией.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители медорганизации, в поликлинике ведут приём терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, ЛОР-врачи, урологи и другие специалисты. Пациентам доступны УЗИ, ЭКГ, холтеровское мониторирование и спирография. В ближайшее время начнут работу гинеколог, хирург и невролог.
Отмечается, что учреждение адаптировано для маломобильных граждан: предусмотрены пандусы, широкие дверные проёмы и специализированные санузлы. Также оборудована комната матери и ребёнка, а приёмы ведутся с аудиофиксацией.
«Для нашей сети открытие филиала в Верхней Пышме – стратегически важный шаг. Мы последовательно развиваем формат семейных клиник, чтобы люди получали помощь мирового уровня в шаговой доступности. В планах – не только расширение числа узких специалистов (хирургов, проктологов), но и запуск лекций, обучающих курсов и профилактических встреч. Мы хотим, чтобы пациенты учились сохранять здоровье вместе с нами»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказала Ирина Имитаева, руководитель филиальной сети.
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