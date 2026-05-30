Возрастное ограничение 18+

Каждый пятый екатеринбуржец путешествует по нескольку раз в год

21.15 Суббота, 30 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Жители Екатеринбурга в среднем отправляются в поездки дважды в год, а более трети путешествуют чаще одного раза ежегодно. Такие данные приводит сервис Авито Путешествия по итогам майского опроса.

Согласно исследованию, самым распространённым форматом стали поездки два–три раза в год — так ответили 21% респондентов. Ещё 26% выбираются в отпуск один раз в год. При этом около четверти опрошенных путешествуют реже, а мужчины чаще женщин признались, что вообще не ездят отдыхать.

Главным в путешествии екатеринбуржцы называют комфорт и новые впечатления. Комфорт важен для 44% участников опроса, эмоции и яркие впечатления — для 42%.

Чаще всего жители города выбирают смешанный формат отдыха, сочетающий активность и расслабление. Такой вариант предпочитают 43% опрошенных. Ещё 22% отдают предпочтение активному отдыху с экскурсиями, прогулками и насыщенной программой.

Исследование также показало, что большинство россиян не отказываются от планирования поездок. Около 40% заранее продумывают маршрут, жильё и билеты. Особенно тщательно к подготовке подходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Полностью спонтанный отдых выбирают лишь 15% участников опроса.

При этом всё более популярным становится гибкий подход к путешествиям. Наиболее распространённый вариант — заранее наметить маршрут, но оставить возможность менять планы уже по ходу поездки. Такой формат выбрали 40% респондентов. Ещё 30% предпочитают принимать решения непосредственно на месте.

Среди направлений лидируют поездки к морю — их выбирают 34% россиян. На втором месте оказался городской туризм, который предпочитают 15% опрошенных. Ещё 13% выбирают отдых за городом.

Как отмечает руководитель направления привлечения гостей Авито Путешествий Анастасия Бардина, сегодня у туристов нет единого сценария отдыха: одни тщательно продумывают каждую деталь поездки, другие предпочитают импровизировать уже во время путешествия. По её словам, спрос сохраняется как на жильё у моря, так и на городские апартаменты для коротких поездок или загородные дома для отдыха на природе.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Каждый второй житель Екатеринбурга воспринимает обеденный перерыв как возможность перезагрузиться
30 мая 2026
Половина жителей Екатеринбурга регулярно продаёт лишние вещи
23 мая 2026
Жители Екатеринбурга планируют потратить на выпускной в среднем 65 000 рублей
24 мая 2026
Самыми привлекательными отраслями для инвестиций екатеринбуржцы считают финтех и IT
27 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбург хорошо выглядит как туристический бренд, но проигрывает по восприятию экологии

В городе обсудили итоги масштабного исследования
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:15 Каждый пятый екатеринбуржец путешествует по нескольку раз в год
18:37 Екатеринбург стал самым массовым городом «Зелёного марафона»
18:22 На трассе в Белоярском районе ограничили движение после смертельного ДТП
16:24 Грозы и сильные ливни ожидаются в Свердловской области
16:09 В Невьянском районе в ДТП на трассе погиб пешеход под колёсами мотоцикла
16:07 Каждый второй житель Екатеринбурга воспринимает обеденный перерыв как возможность перезагрузиться
15:31 Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения супругам Кротовым, обвиняемым в махинациях с налогами
14:44 В Свердловской области 117 человек направили к онкологам после диагностики меланомы
13:52 Свердловский облсуд продлил арест блогеру Екатерине Улановой
12:22 В Ревде ограничили движение пассажирского транспорта из-за плохого состояния дороги
12:09 За сутки в Свердловской области пострадали пять человек из-за пожаров
22:19 Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
20:58 В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга переименуют несколько остановок
20:09 Метателю ножей в ребёнка Сухоложский суд продлил арест
19:58 Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга
19:01 Бывший предприниматель из Каменска-Уральского заплатит за немаркированный никотин
18:56 Мэрия заблокировала строительство жилой высотки возле «Ботаника молла»
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:47 Банк ДОМ.РФ выделил 1,2 млрд рублей на строительство камерного жилого комплекса в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
13:59 На Урале резко выросло число ДТП с дикими животными
13:43 «Деревенский» шедевр Андрея Кончаловского покажут в Ельцин-центре
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:15 Каждый пятый екатеринбуржец путешествует по нескольку раз в год
18:37 Екатеринбург стал самым массовым городом «Зелёного марафона»
18:22 На трассе в Белоярском районе ограничили движение после смертельного ДТП
16:24 Грозы и сильные ливни ожидаются в Свердловской области
16:09 В Невьянском районе в ДТП на трассе погиб пешеход под колёсами мотоцикла
16:07 Каждый второй житель Екатеринбурга воспринимает обеденный перерыв как возможность перезагрузиться
15:31 Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения супругам Кротовым, обвиняемым в махинациях с налогами
14:44 В Свердловской области 117 человек направили к онкологам после диагностики меланомы
13:52 Свердловский облсуд продлил арест блогеру Екатерине Улановой
12:22 В Ревде ограничили движение пассажирского транспорта из-за плохого состояния дороги
12:09 За сутки в Свердловской области пострадали пять человек из-за пожаров
22:19 Авито запустил автокредит для покупки автомобилей у частных продавцов
20:58 В Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга переименуют несколько остановок
20:09 Метателю ножей в ребёнка Сухоложский суд продлил арест
19:58 Острую проблему со старыми покрышками пытается решить мэрия Екатеринбурга
19:01 Бывший предприниматель из Каменска-Уральского заплатит за немаркированный никотин
18:56 Мэрия заблокировала строительство жилой высотки возле «Ботаника молла»
17:16 Екатеринбуржцев приглашают в День эколога посубботничать в лесопарке
16:59 В «Уральском экспрессе» появился вагон с панорамным видом
16:23 Погода помешала «Уралочке» отметить юбилей под открытым небом
15:36 Уникальные игрушки из ваты станут основой выставки в Екатеринбурге
14:47 Банк ДОМ.РФ выделил 1,2 млрд рублей на строительство камерного жилого комплекса в Екатеринбурге
14:20 Суд обязал предприятие «Теплодом» реконструировать котельные в Кушвинском районе
13:59 На Урале резко выросло число ДТП с дикими животными
13:43 «Деревенский» шедевр Андрея Кончаловского покажут в Ельцин-центре
13:08 Судебного пристава в Красноуфимске оштрафовали за фиктивное закрытие дел должников
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK