Каждый пятый екатеринбуржец путешествует по нескольку раз в год
Жители Екатеринбурга в среднем отправляются в поездки дважды в год, а более трети путешествуют чаще одного раза ежегодно. Такие данные приводит сервис Авито Путешествия по итогам майского опроса.
Согласно исследованию, самым распространённым форматом стали поездки два–три раза в год — так ответили 21% респондентов. Ещё 26% выбираются в отпуск один раз в год. При этом около четверти опрошенных путешествуют реже, а мужчины чаще женщин признались, что вообще не ездят отдыхать.
Главным в путешествии екатеринбуржцы называют комфорт и новые впечатления. Комфорт важен для 44% участников опроса, эмоции и яркие впечатления — для 42%.
Чаще всего жители города выбирают смешанный формат отдыха, сочетающий активность и расслабление. Такой вариант предпочитают 43% опрошенных. Ещё 22% отдают предпочтение активному отдыху с экскурсиями, прогулками и насыщенной программой.
Исследование также показало, что большинство россиян не отказываются от планирования поездок. Около 40% заранее продумывают маршрут, жильё и билеты. Особенно тщательно к подготовке подходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Полностью спонтанный отдых выбирают лишь 15% участников опроса.
При этом всё более популярным становится гибкий подход к путешествиям. Наиболее распространённый вариант — заранее наметить маршрут, но оставить возможность менять планы уже по ходу поездки. Такой формат выбрали 40% респондентов. Ещё 30% предпочитают принимать решения непосредственно на месте.
Среди направлений лидируют поездки к морю — их выбирают 34% россиян. На втором месте оказался городской туризм, который предпочитают 15% опрошенных. Ещё 13% выбирают отдых за городом.
Как отмечает руководитель направления привлечения гостей Авито Путешествий Анастасия Бардина, сегодня у туристов нет единого сценария отдыха: одни тщательно продумывают каждую деталь поездки, другие предпочитают импровизировать уже во время путешествия. По её словам, спрос сохраняется как на жильё у моря, так и на городские апартаменты для коротких поездок или загородные дома для отдыха на природе.
