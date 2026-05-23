На Уралмаше загорелся бывший киоск печатной продукции
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге загорелся киоск возле трамвайной остановки «ДК Лаврова» в районе перекрёстка проспекта Космонавтов с улицей победы.
Об этом Вечерним ведомостям сообщили читатели. По словам одних очевидцев, загорелась остановка. Другие утверждают, огонь охватил киоск с печатной продукцией, – это также подтверждают другие кадры из социальных сетей. По некоторым данным, последние этот киоск стоял с разбитыми стёклами.
На месте работают две пожарные машины
